پشتوانه مردمی دولت راه را برای دفاع از آرمانهای انقلاب هموار می کند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل رستمی شامگاه روز گذشته در جریان برگزاری جشن 22 خرداد در سالن آزادی سنندج اظهار داشت: حمایت 24 میلیونی مردم از دولت دهم در انتخابات ریاست جمهوری راه را برای دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی هموار می سازد.

وی ادامه داد: با وجود ائتلاف علیه دولت عدالت‌گستر و رئیس جمهور نهم، رأی قاطع مردم تمام برنامه‌ها و ترفند‌های رقبا را نقش برآب و این حضور میلیونی را در تاریخ کشور ماندگار کرد.

مسئول ستاد هماهنگی حمایت های مردمی از احمدی نژاد در کردستان بیان داشت: نقش رهبر فرزانه انقلاب در این حماسه عظیم بسیار حیاتی و مهم بود و ایشان با فرامین مدبرانه خود توانست راه را به مردم انقلابی کشور نشان دهد و زمینه‌ برای حضور تاریخی مردم در پای صندوق‌های رأی را فراهم کند.

رستمی با اشاره به مشارکت گسترده مردم استان کردستان در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: در حالی که دشمنان انقلاب از تمامی توانمندی های خود برای حضور حداقلی مردم در انتخابات استفاده کرده بودند، ولی مردم کردستان همگام و همراه با دیگر استان های کشور حضوری حماسی و به یاد ماندنی در انتخابات داشتند.

وی با اشاره به حضور مردم کردستان در صحنه های مختلف یادآور شد: مردم استان کردستان در طول کمتر از یک ماه در دو عرصه مختلف با نمایش عزت و اقتدار خود ثابت کردند که همچنان مدافع ارزش های انقلاب اسلامی و رهرو امام راحل (ره) می باشند.

مسئول ستاد هماهنگی حمایتهای مردمی از احمدی نژاد در کردستان گفت: مردم کردستان در اردیبهشت ماه با حضور حماسی در استقبال از مقام معظم رهبری به صحنه آمدند و در روز انتخابات نیز این حماسه را تکمیل و این روز را برای همیشه در تاریخ کشور جاودانه کردند.

در ادامه این برنامه که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد جمعی هنرمندان استان نیز به اجرای برنامه پرداختند.