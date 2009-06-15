به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزش رماننویسی حرفهای با حضور حسین فتاحی و با موضوع بررسی آموزش انواع شکلهای ادبیات داستانی دوشنبه 25 خرداد در سالن همایشهای شعر و داستان مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری دایر میشود.
حسین فتاحی نویسنده و مدرس داستاننویسی در این کارگاه به آموزش انواع شکلهای ادبیات داستانی مانند قصه، حکایت، افسانه، اسطوره و ویژگیها و کارکردها و همچنین تفاوتهای آنها میپردازد.
از شرایط پذیرفته شدن در این دورهها ارائه نمونه آثار است. این نمونه کارها و نیز آثار پذیرفته شده به تدریج در طول دوره خوانده، نقد و بررسی میشود.
این کارگاه ادبی هر هفته دوشنبه ساعت 16:30 در مرکز آفرنشهای ادبی حوزه هنری دایر میشود.
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