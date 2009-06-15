واگذاری هلدینگی 13 شرکت پتروشیمی تا شهریورماه

غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر گفت: وزارت نفت در حال آماده سازی شرکتهای زیر مجموعه خود برای واگذاری به بخش خصوصی در بورس است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است سهام حدود 13 شرکت پتروشیمی زیر مجموعه وزارت نفت به صورت هلدینگ تا شهریور ماه امسال در بورس واگذار شود.

وی تصریح کرد: البته واگذاری 100 درصدی سهام این شرکتها انجام نمی شود، به عبارت دیگر ممکن است 60 درصد سهام یک شرکت و 10 درصد سهام شرکت دیگر پتروشیمی در این هلدینگ واگذار شود، یعنی درصدهایی از سهام هر یک از آنها واگذار خواهد شد.