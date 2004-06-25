زنگ تفريحي در كار نخواهد بود

حسن كبيري رييس كميته فني انضباطي فدراسيون واليبال با اعلام اين خبر به خبرنگار "مهر" گفت: تيم ها تا روز بيستم تيرماه فرصت دارند كادر خود را معرفي كنند اما اجازه نمي دهيم كه تيم هاي ضعيف به كيفيت ليگ برتر لطمه بزنند. كبيري افزود: چنانچه تعداد تيم ها به رقم 12 برسد، مسابقه ها در يك گروه انجام خواهد شد ، اما اگر به 16 تيم برسند در دو گروه تقسيم خواهند شد كه بر اساس پيشنهاد آقاي پارك كي وون به احتمال زياد مسابقات به صورت منطقه اي انجام خواهد شد و چهار يا شش تيم برتر دو گروه به صورت پلي اف بازي خواهند كرد. كبيري زمان آغاز ليگ را اول مهرماه اعلام كرده است.