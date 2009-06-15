۲۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

جمعیت 85 هزار نفری روستائی بروجرد به کتابخانه دسترسی ندارند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان گفت: در حال حاضر جمعیت 85 هزار نفری روستائی شهرستان بروجرد دسترسی به کتابخانه ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، عبدالله نوری صبح دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان بروجرد اظهار داشت: بر اساس نقشه توسعه عمرانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، تا پایان سند چشم‌انداز بیست ساله باید 10 کتابخانه استاندارد دو هزار و 200 متر مربعی در شهرستان بروجرد ساخته شود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که از جمعیت 320 هزار و 547 نفری شهرستان بروجرد، 237 هزار و 809 نفر در مناطق شهری ساکنند و مابقی در روستاها اقامت دارند.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان با بیان اینکه تمام پنج کتابخانه فعال در بروجرد در مناطق شهری خدمت رسانی می‌کنند، عنوان کرد: در حال حاضر جمعیت 85 هزار نفری روستانشین این شهرستان به کتابخانه دسترسی ندارند.

نوری با بیان اینکه زیربنای کنونی کتابخانه‌های بروجرد سه هزار و 334 متر مربع است، خاطرنشان کرد: این فضا باید تا پایان سند چشم‌انداز بیست ساله یعنی پایان سال 1404 به 30 هزار و 334 متر مربع برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین از رشد 13 درصدی ساخت کتابخانه شماره دو بروجرد خبر داد و یادآور شد: ساخت این کتابخانه یک هزار و 200 متر مربعی از ابتدای سال جاری شروع شده است.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان ادامه داد: برای تکمیل کتابخانه شماره دو شهرستان بروجرد به 12 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

