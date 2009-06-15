جمعیت 85 هزار نفری روستائی بروجرد به کتابخانه دسترسی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، عبدالله نوری صبح دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان بروجرد اظهار داشت: بر اساس نقشه توسعه عمرانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، تا پایان سند چشم‌انداز بیست ساله باید 10 کتابخانه استاندارد دو هزار و 200 متر مربعی در شهرستان بروجرد ساخته شود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که از جمعیت 320 هزار و 547 نفری شهرستان بروجرد، 237 هزار و 809 نفر در مناطق شهری ساکنند و مابقی در روستاها اقامت دارند.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان با بیان اینکه تمام پنج کتابخانه فعال در بروجرد در مناطق شهری خدمت رسانی می‌کنند، عنوان کرد: در حال حاضر جمعیت 85 هزار نفری روستانشین این شهرستان به کتابخانه دسترسی ندارند.

نوری با بیان اینکه زیربنای کنونی کتابخانه‌های بروجرد سه هزار و 334 متر مربع است، خاطرنشان کرد: این فضا باید تا پایان سند چشم‌انداز بیست ساله یعنی پایان سال 1404 به 30 هزار و 334 متر مربع برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین از رشد 13 درصدی ساخت کتابخانه شماره دو بروجرد خبر داد و یادآور شد: ساخت این کتابخانه یک هزار و 200 متر مربعی از ابتدای سال جاری شروع شده است.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان ادامه داد: برای تکمیل کتابخانه شماره دو شهرستان بروجرد به 12 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.