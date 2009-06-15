بانک اهدا کنندگان خون در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سلیمان عباسی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از اهداءکنندگان مستمر خون در گرگان افزود: در این بانک اطلاعات مورد نیاز اهداکنندگان ثبت شد و در مواقع ضرروی از اهداکنندگان مستمر برای اهدای خون دعوت می شود.

وی اظهار داشت: بخش پلاسما فرزیس درمانی نیز به تازگی در استان راه اندازی شد و با راه اندازی این سیستم بیمارانی که مبتلا به ضعف سیستم ایمنی هستند و بدنشان علیه سلولهای خودی آنتی بادی می سازد، مفید است.

وی خاطرنشان کرد: با استفاده از دستگاه پلاسما فرزیس، پلاسما از بدن شخص بیمار خارج و با جایگزینی مایعاتی مانند آلبومین، نرمال سالین و... شعف سیستم بدنی این افراد جبران می شود.

به گفته عباسی، انتقال خون یک دستگاه مهم و حیاتی برای تامین سلامت جامعه نقش مهم دارد و حضور فعال اهداء کنندگان مستمر خون باعث می شود این سازمان بتواند در راه بهبود خدمات گام بردارد.

مدیرکل انتقال خون گلستان بیان داشت: فرایندهای زیادی بر روی خون و فرآورده های آن صورت می گیرد تا این فرآورده ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی یادآور شد: بیمه اهداکنندگان خون و بیمارانی که خون دریافت می کنند از دیگر اقداماتی است تا اگر مشکلی پیش آمد، سازمان انتقال خون طبق قرارداد با بیمه این افراد را پوشش دهد.

در این همایش از 20 اهداء کننده مستمر خون قدردانی شد، طبق آمار سالانه 45 هزار واحد خون در گلستان مصرف می شود.