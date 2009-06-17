اکبر خواجویی به خبرنگار مهر گفت : همکاری منتقدان با فیلمسازان در تحول و ارتقاء سطح کیفیت فیلمسازی موثراست اما متاسفانه این روزها منتقدان به خصوص درباره آثار تلویزیونی بی توجه و غیر حرفه‌ای عمل می کنند. رابطه‌ای که میان منتقدان و کارگردان‌های تلویزیون وجود دارد، رابطه‌ای پر از سوءتفاهم است.

وی افزود‌: یک منتقد باید اشراف کامل‌، توجه خاص و منطقی به ارزش و محتوای فیلم و جنبه‌های زیبایی شناختی اثرداشته باشد وآثار را با سعه صدر ارزیابی و از هر گونه تاثیر پذیری واعمال نظر بر اساس حب و بغض‌های شخصی دوری کند اما چنین نقدهایی کمتر نوشته می‌شود.

خواجویی در پایان گفت‌: اگر منتقدان با دلسوزی، احساس وظیفه و بدون پیش داوری برای بررسی آثار وقت و حوصله بیشتر صرف کنند به طور حتم شاهد نقدهای خوب، صادقانه ، موثر و پیش برنده خواهیم بود. اما در سال‌‌های اخیر منتقدان با کم‌توجهی به تلویزیون مسیر تولید مجموعه‌های باارزش را کند کرده‌اند. برنامه‌های تلویزیون به اندازه فیلم‌های سینمایی جدی گرفته نمی‌شود و منتقدان آثارکارگردان‌هایی که در تلویزیون کار می‌کنند به اندازه سینماگران بااهمیت نمی‌دانند.

اکبر خواجویی فیلم سینمایی "محیا" و مجموعه‌های "پدر سالار" ،"کهنه سوار" و"دبیرستان خضراء" را در کارنامه دارد.