اتحاديه اروپايي به سكوت نفرت بار خود درقبال شكنجه و نقض حقوق بشر در عراق پايان دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه عفو بينالملل درنامه سرگشاده اي به برتي اهرن نخست وزير ايرلند و ديگر مسئولان اروپايي شركت كننده در اين نشست خاطرنشان كرد اين ديدار با روز جهاني حمايت از قربانيان شكنجه مصادف است.
در نامه عفو بينالملل خطاب به مسئولان اروپايي آمده است عفو بين الملل شما را به عنوان سران كشورهاي اروپايي كه در قانون اساسي جديد آن بر رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي تاكيد شده است براي پايان دادن به سكوت نفرت انگيز اتحاديه اروپايي در مقابل آمريكا تحت فشار قرار ميدهد.
سازمان عفو بين الملل از اتحاديه اروپايي خواست صريحا به آمريكا اعلام كند كه اروپايي ها از هرگونه ترغيب براي شكنجه يا رفتار غير انساني با زندانيان بيزارند .
اين سازمان همچنين از آمريكا خواست به كارشناسان سازمان ملل متحد و ناظران مستقل اجازه دهد با زندانيان عراقي در افغانستان و گوانتانامو ديدار كنند .
