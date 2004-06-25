اتحاديه اروپايي به سكوت نفرت بار خود درقبال شكنجه و نقض حقوق بشر در عراق پايان دهد

به‎‎‎‎ گزارش‎ خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري‎‎ فرانسه عفو بين‎الملل درنامه سرگشاده اي به‎‎ برتي‎‎ اهرن‎‎ نخست‎‎ وزير ايرلند و ديگر مسئولان اروپايي شركت كننده در اين‎‎‎‎ نشست‎‎ خاطرنشان كرد اين ديدار با روز جهاني‎ حمايت از قربانيان شكنجه‎ مصادف‎ است‎.

در نامه‎‎‎ عفو بين‎‎‎الملل‎‎ خطاب‎ به مسئولان اروپايي‎ آمده است‎ عفو بين الملل شما را به‎‎ عنوان‎‎‎‎ سران كشورهاي‎ اروپايي‎‎ كه در قانون اساسي جديد آن بر رعايت‎‎ حقوق‎ بشر و آزاديهاي‎‎ اساسي‎ تاكيد شده‎‎ است براي پايان‎‎ دادن به سكوت‎‎‎ نفرت انگيز اتحاديه‎ اروپايي در مقابل‎ آمريكا تحت فشار قرار مي‎دهد.

سازمان‎‎ عفو بين الملل‎ از اتحاديه‎‎ اروپايي خواست‎ صريحا به آمريكا اعلام‎ كند كه‎‎‎ اروپايي ها از هرگونه ترغيب‎ براي‎ شكنجه يا رفتار غير انساني‎ با زندانيان‎ بيزارند .

اين‎‎‎‎‎ سازمان همچنين از آمريكا خواست‎ به‎ كارشناسان سازمان ملل‎ متحد و ناظران مستقل‎ اجازه‎ دهد با زندانيان‎‎‎ عراقي‎ در افغانستان و گوانتانامو ديدار كنند .