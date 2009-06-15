پاکسازی یک میلیون و 400 هزار هکتار از اراضی آلوده به مین در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سردار مصطفی محمد نجار ظهر دوشنبه در ایلام اظهار داشت: تا پایان سال آینده تمام مناطق آلوده به مین و مواد منفجره باقیمانده جنگ تحمیلی در کشور پاکسازی می شوند.

وی ادامه داد: تاکنون یک میلیون و 400 هزار هکتار از اراضی آلوده به مین و مواد منفجره کشور پاکسازی شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در بین استانهای مرزی کشور ایلام و خوزستان بیشترین میزان آلودگی را داشته اند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها 100 هزار هکتار از اراضی آلوده به مین مناطق مرزی کشور پاکسازی نشده است.

نجار عنوان کرد: یکی از مهمترین اهداف پاکسازی مواد منفجره و اراضی آلوده به مین کاهش مصدومیتهای ناشی از انفجار این مواد منفجره بوده است که در سالهای اخیر خوشبختانه آمار مصدومان ناشی از انفجار مین در مناطق مرزی کشور به کمتر از 20 درصد کاهش یافته است.

این مسئول یادآور شد: علاوه بر نیروهای سپاه و ارتش، 50 شرکت خصوصی در پاکسازی اراضی آلوده به مین کشور فعالیت دارند.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.