گرماي هوا مانع از حضور تماشاگران در ديدار رده بندي شد

به گزارش خبرنگار " مهر" ديدار رده بندي رقابتهاي فوتبال غرب آسيا از ساعت 45/16 دقيقه امروز بين دو تيم اردن و عراق در ورزشگاه آزادي تهران آغاز شد كه گرماي هوا به تماشاگران اجازه نداد استقبال خوبي از اين ديدار به عمل آورند.

* مسئولان برگزاري اين رقابتها از گروه موسيقي ايليا دعوت كرده اند تا در طول ديدار ايران و سوريه و همچنين ديدار رده بندي به اجراي برنامه ببردازند.

* دفتر خبر ورزشگاه آزادي تهران با تلاش مهندس اوليايي شيرازي فعالتر از گذشته در اختيار خبرنگاران است و خبرنگاران خبرگزاري ها مي توانند به راحتي از طريق واحد اينترنتي اين دفتر به محل كار خود در خبرگزاري دسترسي بيدا كنند.

* با شروع نيمه دوم ديدار تيم هاي اردن و عراق رفته رفته بر شمار تماشاگران حاضر در ورزشگاه ازادي تهران افزوده شد تا شاهد ديدار اين رقابتها بين تيم ملي فوتبال كشورمان مقابل سوريه باشند.

* فرهود آقايي مديرعامل شركت سايوان تنها تماشاگر ثابت تمامي ديدارهاي فوتبال غرب آسيا بود كه هر دو بازي را از جايگاه مهمانان ويزه تماشا كرد.

* بازيكنان تيم ملي فوتبال كشورمان بس از حضور در ورزشگاه آزادي با استقبال تماشاگران براي گرم كردن وارد محوطه اطراف زمين چمن شدند.

* جايگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادي از روزهاي گذشته شلوغتر است و به نظرمي رسد براي ديدار تيم ملي فوتبال كشورمان جايي براي نشستن نداشته باشد.