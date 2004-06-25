به گزارش خبرنگار " مهر" ديدار رده بندي رقابتهاي فوتبال غرب آسيا از ساعت 45/16 دقيقه امروز بين دو تيم اردن و عراق در ورزشگاه آزادي تهران آغاز شد كه گرماي هوا به تماشاگران اجازه نداد استقبال خوبي از اين ديدار به عمل آورند.
* مسئولان برگزاري اين رقابتها از گروه موسيقي ايليا دعوت كرده اند تا در طول ديدار ايران و سوريه و همچنين ديدار رده بندي به اجراي برنامه ببردازند.
* دفتر خبر ورزشگاه آزادي تهران با تلاش مهندس اوليايي شيرازي فعالتر از گذشته در اختيار خبرنگاران است و خبرنگاران خبرگزاري ها مي توانند به راحتي از طريق واحد اينترنتي اين دفتر به محل كار خود در خبرگزاري دسترسي بيدا كنند.
* با شروع نيمه دوم ديدار تيم هاي اردن و عراق رفته رفته بر شمار تماشاگران حاضر در ورزشگاه ازادي تهران افزوده شد تا شاهد ديدار اين رقابتها بين تيم ملي فوتبال كشورمان مقابل سوريه باشند.
* فرهود آقايي مديرعامل شركت سايوان تنها تماشاگر ثابت تمامي ديدارهاي فوتبال غرب آسيا بود كه هر دو بازي را از جايگاه مهمانان ويزه تماشا كرد.
* بازيكنان تيم ملي فوتبال كشورمان بس از حضور در ورزشگاه آزادي با استقبال تماشاگران براي گرم كردن وارد محوطه اطراف زمين چمن شدند.
* جايگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادي از روزهاي گذشته شلوغتر است و به نظرمي رسد براي ديدار تيم ملي فوتبال كشورمان جايي براي نشستن نداشته باشد.
رقابتهاي فوتبال غرب آسيا - جام سايوان(43)
گرماي هوا مانع از حضور تماشاگران در ديدار رده بندي شد
ديدار رده بندي رقابتهاي فوتبال غرب آسيا در حالي برگزار شد كه گرماي هوا به تماشاگران اجازه نداد از اين بازي استقبال كنند.
