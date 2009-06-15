باید به اراده ملت ایران احترام گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، "بان کی مون" خواستار احترام جامعه جهانی به اراده مردم ایران شد.



وی خاطر نشان کرد : در هر کشوری در جهان به هنگام برگزاری انتخابات، اراده واقعی مردم باید مورد احترام قرار گیرد.



بان کی مون با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری جمعه 22 خرداد اعلام کرده است اوضاع ایران را با دقت پیگیری می کند .