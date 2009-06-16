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۲۶ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۵۲

رئیس کنیست :

اجازه تاسیس کشور فلسطین را نمی دهیم

اجازه تاسیس کشور فلسطین را نمی دهیم

رئیس کنیست رژیم صهیونیستی اعلام کرد: اسرائیل هرگز با تاسیس کشوری در همسایگی خود که منافع این رژیم را تهدید کند، موافقت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری محیط، "رابین ریولین" با تروریست خواندن فلسطینیان آنان را به مثابه خطری جدی برای کشور یهودی دانست.

ریولین پس از دیدار خود با کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا در تل آویو، با اشاره به سرزمین های اشغالی فلسطین، افزود: به اینجا آمده ایم تا در آن بمانیم.

وی با اشاره به طرح صلح فلسطین با رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد: ما بدنبال صلحی واقعی ، دست یافتنی و سریع هستیم، نه صلحی خیالی.

اخیرا نتانیاهو در سخنان خود درباره مسائل فلسطین، با نهادن شروطی همچون عدم بازگشت آوارگان ، متوقف نکردن شهرکسازی ها و اعتراف طرف فلسطینی به یهودیت اسرائیل عملا راه تشکیل دولت فلسطین را مسدود کرده بود. 

کد مطلب 897364

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