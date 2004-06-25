كشته وزخمي شدن 24 پليس عراق در شهرهاي بعقوبه و الرمادي

به گزارش خبرگزاري مهر ، خبرنگار اعزامي الجزيره از شهربعقوبه گزارش داد: درگيريهاي سختي ميان نيروهاي پليس عراق و نيروهاي اشغالگر آمريكايي با افراد مسلح جريان دارد .



خبرنگار الجزيره به نقل از شاهدان عيني اعلام كرد : دراين درگيري ها دوخودروي نيروهاي آمريكايي به آتش كشيده شد كه اين امرموجب عقب نشيني نظاميان آمريكايي از داخل شهربعقوبه شد اما تاكنون ازميزان تلفات انساني اين حادثه خبري منتشر نشده است .



به گفته الجزيره ، گروههاي مسلح درحال حاضر بر برخي پاسگاههاي پليس عراقي درمنطقه "المفرق" تسلط يافته اند و برخي ازهمين افراد بربالاي پشت بام هاي اين شهر موضع گرفتند.



هواپيماهاي ارتش آمريكا همزمان با خروج نيروهاي آمريكايي و پليس عراق ازاين شهر اهداف ازپيش تعيين شده را در شهر بعقوبه مورد هدف قراردادند.



همچنين امروز يك پاسگاه پليس عراق درشهر الرمادي واقع درصد كيلومتري غرب بغداد هدف قرار گرفت كه منجر به كشته شدن يك تن شد و به چند ساختمان نيزآسيب رسيد.



خبرنگار الجزيره به نقل از پليس عراق گزارش داد: در حمله امروزبه شهر الرمادي، دستكم 5 تن از نيروهاي پليس و دو شهروند عراقي كشته و 14 تن ديگر مجروح شدند .



وي گفت : افراد مسلح براي حمله به اين شهر از گلوله خمپاره استفاده كردند.



ازعراق همچنين خبر مي رسد افراد مسلح بازهم پاسگاه پليس القطانه درمركز شهر الرمادي را مورد حمله قرار دادند كه منجر به تخريب بخشي از اين پاسگاه شد.



همچنين يك خودرو بمب گذاري درمنطقه الصناعي در اين شهر بر سر راه كاروان نيروهاي آمريكايي منفجر شد اما اين انفجار هيچ تلفات و خسارات مالي برجاي نگذاشت .

کد خبر 89737