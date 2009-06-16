معاون اطلاع رسانی موسسه تیبان در گفتگو با مهر اعلام کرد: جزئیات نظرسنجی موسسه تبیان و تشابه آن با نتایج نهایی انتخابات

سید محمد رضا آقا میری در گفتگو با خبرنگار مهر ، اینترنت را ابزار اطلاع رسانی بدون مرز توصیف کرد و گفت: با آغاز تبلیغات کاندیداهای دهمین دوره ریاست جمهوری با استفاده از این ابزار ارتباطی اقدام به برگزاری چهار نظرسنجی در این زمینه کردیم.

وی مشخصات رئیس جمهور آینده و انتخاب رئیس جمهور از میان چهار کاندیدا را از جمله نظرسنجی های انجام شده در این موسسه ذکر کرد و افزود: نتایج این نظرسنجی بدون اعمال دستکاری قبل از برگزاری انتخابات اعلام شد. این نتایج نشان داد که با نتایج آرای واقعی کاندیداها مشابهت زیادی دارد.

آقامیری با تاکید بر اینکه این نظرسنجی به دلیل تنوع اقشار شرکت کننده و پراکندگی آرا نمونه ای از نظرات ملت بزرگ ایران است، اظهار داشت: در این نظر سنجی 38 هزار و 74 نفر شرکت کردند که از این تعداد 39/60 درصد به محمود احمدی نژاد، حدود 98/34 درصد به میرحسین موسوی، 78/2 درصد به محسن رضایی و 86/1 درصد به مهدی کروبی رای دادند.

وی عضویت در سایت موسسه را از شرایط شرکت در این نظرسنجی ذکر کرد و ادامه داد: علاوه بر این از طریق ارسال پیامک هم اقدام به نظرسنجی کردیم. ضمن آنکه امکاناتی را برای شرکت کاربرانی که در سایت عضو نیستند نیز فراهم شد.

معاونت اطلاع رسانی موسسه تیبان به تعداد شرکت کنندگان به تفکیک کاربران اشاره و اضافه کرد: از تعداد 8 هزار و 505 نفر اعضای سایت حدود 30/58 درصد، از تعداد 7 هزار و 520 نفر از اعضای پیامک 91/63 درصد، از 21 هزار و 257 نفر کاربران سایت حدود 08/60 درصد و از تعداد 792 نفر کاربران پیامک حدود 58/57 درصد به محمود احمدی نژاد رای دادند. به عبارت دیگر به طور میانگین 39/60 درصد به احمدی نژاد رای دادند.

به گفته وی اعضای سایت و پیامک به ترتیب 74/35 درصد و 86/31 و از میان کاربران سایت و پیامک به ترتیب 64/35 درصد و 51/38 درصد به میرحسین موسوی رای دادند. متوسط آرا 98/34 درصد است.

آقامیری ادامه داد: از مجموع اعضای سایت و پیامک و کاربران سایت و پیامک به ترتیب 53/3، 39/2، 61/2 و 03/3 درصد محسن رضایی را انتخاب کردند. یعنی به طور متوسط 78/2 درصد به رضایی رای دادند.

این آمار برای مهدی کروبی نیز به ترتیب برابر 43/2، 84/1، 67/1 و 88/0 است. یعنی به طور متوسط حدود 86/1 درصد کروبی را به عنوان رئیس جمهور آینده انتخاب کردند.