رئیس مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزبانی ترکیه از استادان ایرانی در سمیناری که اوایل ماه جاری میلادی تحت عنوان "روابط فرهنگی ایران و ترکیه" در دانشگاه استانبول استانبول برگزار شد از برپایی سمیناری مشابه به میزبانی کشورمان و در سطحی وسیعتر خبر داد.

وی در این باره گفت: سمینار اخیر بر اساس قراردادی برگزار شده که حدود 9 سال پیش بین رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه (در زمان تصدی بنده) و بنیاد تاریخ ترک به امضا رسید. بر این اساس مقرر شد همکاریهای مشترک فرهنگی میان نویسندگان و پژوهشگران و چهره‌های فرهنگی ایران با بنیاد مذکور ادامه یابد و همه ساله دستکم یک سمینار درباره روابط فرهنگی ایران و ترکیه در یکی از شهرهای فرهنگی این دو کشور برگزار شود.

خلج اضافه کرد: از زمان عقد قرارداد مذکور تا کنون سه سمینار به میزبانی تهران (2 سمینار) و نیز اصفهان و سه سمینار نیز به میزبانی ترکیه در قونیه، آنکارا و استانبول با حضور پژوهشگران فرهنگی دو کشور و درباره روابط فرهنگی ایران و ترکیه برگزار شده که گردهمایی اخیر ششمین دوره آن بود که به میزبانی بنیاد تاریخ ترک در دانشگاه استانبول برپا شد.

این مقام مسئول در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از برگزاری هفتمین دوره سمینار روابط فرهنگی ایران و ترکیه در بهار سال آینده در یکی از شهرهای تبریز و شیراز خبر داد و گفت: قصد داریم در همایش آتی مسائل جدیدتر فرهنگی از جمله تاثیرات انقلاب مشروطه بر قلمرو فرهنگ در ایران و همچنین ترکیه - با توجه به حضور برخی روشنفکران ایرانی مشروطه خواه در این کشور (ترکیه)- را با حضور چهره‌های مشهور و صاحب نام بررسی کنیم.

وی از حضور چهره‌های مشهور تاریخ و ادبیات ترکیه از جمله دریا عرس (استاد دانشگاههای ترکیه)، قرلاینقیچ حجابی (رئیس اتحادیه نویسندگان مسلمان)، عدنان کارا اسماعیل اوغلو (رئیس خانه مولانا در آنکارا)، پروفسور حسن چیخ چی (استاد دانشگاه قونیه) و پروفسور بیرنچی (رئیس بنیاد تاریخ ترک) در همایش سال آینده در ایران خبر داد.

در سمینار اخیر "روابط فرهنگی ایران و ترکیه، دکتر حسن انوشه، دکتر ابراهیم خدایار، دکتر محمد تقی حسینی، پروفسور دکتر عدنان کارا اسماعیل اوغلو، پروفسور دکتر حجابی، دکتر توفیق سبحانی، دکتر نوری شیمشکلر، دکتر دریا عرس، یوسف توران گون آیدین، دکتر اورهان باشاران، دکتر اصغر دلبری پور، پروفسور دکتر حسن چیفتچی، سونر ایشیم تکین، دکتر الهامه مفتاح، دکتر رضا دهقانی و دکتر ابوالحسن خلج منفرد حضور داشتند.