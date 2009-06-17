به گزارش خبرگزاری مهر، "فولکر پرتس" رئیس موسسه علم و سیاست برلین در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در پاسخ به این پرسش که آیا مناقشات اخیر در ایران می تواند به جدایی و درگیریهای شهروندی بینجامد، اظهار داشت : خیر، ایرانیها از جنگ خسته شده اند.

وی اظهار داشت : ما نمی دانیم که آیا در انتخابات خلافی رخ داده است یا خیر، اما یک اتفاق نظر در این باره وجود دارد که بسیاری از بررسی کنندگان غربی آرزوهای فکری خود را دراین باره مبنا قرار دادند. این اولین بار نیست که درباره ایران این اتفاق رخ می دهد.

این کارشناس آلمانی همچنین تاکید کرد : بررسی کنندگان غربی درارزیابیهایشان تنها با گروه معدودی از ایرانیها ارتباط داشتند و با ملت اقشار طبقه پایین جامعه کمتر در ارتباط بودند.

وی افزود : بر اساس یک همه پرسی که در ماه می گذشته آمریکا انجام داد طرفداران احمدی نژاد در ایران حدود دو برابر طرفداران موسوی ارزیابی شدند. پس نتیجه رسمی انتخابات در ایران نباید کاملا نادرست باشد. پرتس همچنین درباره کاملا نادرست خواندن نتیجه این انتخابات که سبب دلسردی غرب شده است، هشدارداد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو انتخاب دوباره احمدی نژاد در پست ریاست جمهوری را به عنوان شکست تصمیمات اوباما برای شروعی نو با تهران ندانسته و اظهار داشت : ما نمی توانیم انتخابات ایران را به رسمیت نشناسیم. جامعه بین المللی نیز انکار نتیجه انتخابات در ایران را موجه نمی داند. آن یک موضوع داخلی در ایران است. البته ما باید سیاستهای واقع بینانه ای را با هرکسی در ایران که مسئول است مانند چهار سال گذشته در پیش گیریم.

