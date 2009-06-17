شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در محکومیت حوادث اخیر بیانیه صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت ‌الاسلام مجتبی اشجری اعلام کرد: سرزمین الهی ایران اسلامی روز 22 خرداد شاهد حماسه غرور‌آفرینی شد که در تاریخ نهضت گهر‌بار بهمن 57 تا‌کنون بی ‌بدیل بوده است.

وی عنوان کرد: ساحت مقدس انتخابات به عنوان رکن اساسی دموکراسی در جمهوری اسلامی در آزمونی دشوار عرصه رقابتی فراگیر شد تا یکبار دیگر مردم مسلمان ایران بنیانهای نظری، آموزههای انقلابی، حقوق شهروندی و مردم سالاری دینی را در برابر دیدگان جهانیان قرار دهند.

این مسئول اظهارداشت: عمق کینه ‌توزی دشمنان این آب و خاک هنگامی به اوج رسید که پس از شکایت و اعتراض یکی از کاندیداها نسبت به آرای انتخابات آشکار شد و بدون تردید طبق قانون انتخابات و عرف معمول جهان با طی مراحل شکایات رسیده نتایج نهایی به اطلاع شکایت ‌کنندگان و ملت ایران خواهد رسید.

وی ادامه داد: متاسفانه عده ‌ای از عناصر خود سر و چهره ‌های شناخته شده از بد خواهان و اراذل با بهره ‌گیری از فضای موجود، صحنه‌هایی دلخراش از هتک نوامیس، غارت بیت ‌المال و صدمه به اموال شخصی مردم را به وجود آوردند که شان و ساحت کشوری که 30 انتخابات پر‌شکوه را پشت سر گذاشته است به دور بوده و مایه تاثر و تاسف شده است.

اشجری عنوان کرد: این جو نا سالم و نا ‌امن فضای مناسبی برای دزدان سابقه ‌دار و اراذل کینه ‌توز خواهد بود تا بدین وسیله بتوانند به آمال کثیف خود در آزار به مردم افزونی بخشند.

وی بیان داشت: مردم ولایتمدار گیلان که در نجابت و ایمان شهره عام و خاصند به خوبی آگاهند که این عوامل آشوب از جرثومه ‌های فسادی هستند که درصدد انحراف نوجوانان و جوانانند و بدون تردید جوانان و دانشجویان اینگونه افراد را از خود خواهند راند و داغ ننگ را بر پیشانی آنان خواهند زد.

اشجری اعلام کرد: چگونه می توان در کشوری که اساس آن بر پایه عدالت و قانون است صبوری و عقلانیت مردم را با بلوا و آشوب پاسخ داد؟ ملت مسلمان ایران هرگز به کوردلان و جیره خواران مزور اجازه نمی دهد که ارزشهای و آرمان انقلاب اسلامی را بازیچه مسائل سیاسی زود گذرو حب و بغضهای شخصی خود قرارداده و امنیت و آرامش این مرز و بوم را سلب کنند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن محکومیت اغتشاشات اخیر عده ‌ای مغرض که زیر تبلیغات شیطانی استکبار جهانی و عناصر خود‌ فروخته داخلی قرار گرفته از همه دلسوزان به آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی به ‌ویژه دانشجویان، روحانیون، کارمندان، کارگران، اصناف و بازاریان، کشاورزان و ملتی که حماسه بزرگ 22 خرداد را خلق کردند و خواستار برگزاری راهپیمایی محکومیت اخلالگران و آشوب‌ طلبان حوادث اخیر بوده اند این حرکت پرشور و آگاهانه مردم مسلمان گیلان بزودی در سراسر استان برگزارخواهد شد.