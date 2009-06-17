ضعف تبیین مبانی دینی برای نوجوانان/ تربیت دینی نوجوانان جدی نیست

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اصل عبودیت و پرستش خداوند برای انسان ثابت شده، دیرینه و ریشه دار است، اظهار داشت: همه جای عالم از اول تا روز قیامت مسئله عبودیت را قبول دارند؛ چرا که بشر از درون نیاز به عبودیت و پرستش دارد، نیاز به تکیه به قدرتی بالاتر، به زیبایی و جمالی که از همه برتر است که اصل پرستش این ویژگیها را داراست.

وی با اشاره به اینکه مشکلات و تنگناهای زندگی انسان افزایش یافته است، تصریح کرد: با وجود همه این مشکلات باید همچون انسان زندگی کرد و نباید به سمت حیوانیت سوق یافت،از این رو ارتباط با خالق که مظهر تمام خوبیها است، باید در تمامی اعمال ما وجود داشته باشد. بنابراین نماد بزرگ الهی پرستش، نماز است که در تکبیر، حضور قلب، سجده و رکوع نشانه اوج عبودیت و پرستش انسان دیده می شود.

حجت الاسلام موسوی هوایی با بیان اینکه اگر ما بخواهیم انسانیت خود را متجلی کنیم در ارتباط با خدا نشان داده می شود، یاد آور شد: باید ارتباط با خدا در انسان نهادینه و به این مسئله که نماز انسان را از فحشا و منکر دور می کند، اهمیت داده شود. اگر خانواده ها می خواهند فرزند آنها انسان باشد، تصمیم گیریهایش انسانی باشد، انسانی فکر، ارزشگذاری و عمل کند، باید به نماز روی آورد.

وی با بیان اینکه باید فضای خانوده به گونه ای انسانی و الهی باشد، افزود: اگر بستر فیزیکی خانه، رنگها، تابلوها، نحوه زندگی، هدایا برای فرزندان نوعی جهت گیری معنایی داشته باشد زمینه های سوق فرزندان به نماز ایجاد می شود. خانواده ها باید از میکروب معنوی نیز جلوگیری کنند.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه والدین از لحاظ عملی به گونه ای رفتار کنند که عشق خود را به نماز نشان دهند و این مسئله را در اولویت خود قرار دهند، افزود: اگر نماز و دینداری برای آنها اهمیت به سزایی یابد فضای عملی خانه به سمت به پاداشتن نماز کشیده می شود.

وی بخش دیگر را مربوط به آگاهی بخشیدن و بصیرت دادن علمی از سوی خانواده ها دانست و گفت: باید اهمیت نماز به خوبی تبیین شود و در آموزش و پرورش و حتی آموزش عالی به این مسئله پرداخته شود. خانواده باید از منظر دنیایی و آخرت این مسئله را تشریح کند و تقوای زیاد را بر اثر نماز و جلوگیری از آلودگیها را مورد توجه قرار دهد. بنابراین این تبیینها باید هم معنوی صرف و هم مادی معنوی باشد که توجه علمی و بصیر دینی از این منظر اهمیت دارد.

موسوی هوایی در ادامه فضای خانه، عملکرد والدین به این سمت و بصیرت علمی را عامل ارتقا و گرایش به سمت نماز خواند و یادآور شد: عدم تبیین صحیح مبانی دینی برای نوجوانان و اینکه خود به این نتیجه نمی رسند که مسئله نماز از اهمیت بسیاری برخوردار است، از موانع اقامه نماز میان آنها شده است.

وی تبدیل کلاسهای منفعل به کلاسهای فعال را مورد توجه قرار داد و گفت: آموزش دینی بسیار خوب است اما کافی نیست و تربیت دینی اهمیت دارد. مربی آموزش دینی باید حظ و بهره خود را از تعلق به نماز مورد توجه قرار دهد. همچنین مسئله اساسی در سیستم تربیتی ما این است که بچه ها را جدی و کاری بار نمی آوریم، این عدم جدی بودن در تمامی ابعاد زندگی آنها وجود دارد.

حجت الاسلام موسوی هوایی افزود: بنابراین باید در برخوردها فعال عمل کنیم تا باورها از درون بجوشد. به طوریکه اینک در میان نوجوانان و جوانان کار و تلاش برای رسیدن به یک منزلت اجتماعی به صورت جدی وجود ندارد، این مسئله در مباحث معنوی بیشتر دیده می شود. بنابراین همیت و گرایش قوی با استدلال و منطق و همت داشتن نسبت به مسائل معنوی به ویژه نماز مهم است.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه کسل بودن و عدم داشتن نشاط از دیگر موانع به شمار می رود، گفت: نشاط و شور برای کارهای زندگی و مسیر تعالی باید وجود داشته باشد.