حجت الاسلام حسین ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نقش و جایگاه مساجد در برنامه های فرهنگی و ارزشی اوقات فراغت تابستان دانش آموزان گفت: مسجد پایگاه افراد متدین و مؤمن است و امسال نیز چون هرسال برنامه هایی خواهند داشت .

وی افزود: مساجد امن ترین پایگاه برای دانش آموزان متدین و مسجدی است و در تمام مساجد تابستان پر از دانش آموزان متدین چون جوانان و نوجوانان و خواهران و برادران است.

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به اینکه این افراد از تمام امکانات مساجد استفاده می کنند گفت: گاهی برنامه ریزیها و اجرای برنامه ها برعهده بسیج بود و گاهی خواهران و برادران این برنامه ریزیها و اجرای آن را برای پرکردن و به ویژه غنی تر کردن اوقات فراغت دانش آموزان عهده دار می شوند.

وی به شبکه وسیعی از خواهران اشاره کرد که در استان تهران فعالیت کرده و بسیاری از فعالیتها و مراجعه کنندگان را تحت پوشش دارد و در قالب کارهای هنری، اخلاق، احکام و تمام مسئل مورد نیاز بوده را پاسخگو شده اند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد افراد این شبکه را دارای مهارت و تجربه توصیف کرد و گفت: این فعالیتها در بخش برادران هم وجود دارد و زیرنظر ائمه جماعات گروه های مختلفی از آنها به فعالیتهای تابستانی می پردازند.

حجت الاسلام ابراهیمی تأکید کرد که فعالیتهای مسجد در فصل تابستان به قدری متنوع و جذاب است که گاهی با خیل بیش از حد مراجعه کنندگان رو به رو می شود و نمی تواند پاسخگوی همه آنها باشد.

حجت الاسلام ابراهیمی تمام فعالیتهای مساجد در تمام فصول و همچنین فعالیتهایی که برای غنی ساختن اوقات فراغت صورت می گیرد را فرهنگی و ارزشی توصیف کرد و گفت: در این فعالیتها بیشترین نقش آفرینی برعهده دانش آموزان بوده و خود آنها را می توان مجری دانست، مسجد تنها امکانات به آنها ارائه داده و آنها را هدایت می کند.