وضعیت ذخایر خاویار دریای خزر مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی عصر سه شنبه در بازدید از کشفیات یگان حفاظت شیلات استان افزود: صید غیرمجاز باعث کاهش استحصال خاویار و سایر آبزیان دریای خزر شده است.

وی اظهار داشت: دولت به ایجاد شغل در مناطق ساحلی برای جلوگیری از قاچاق آبزیان توجه اساسی کند و به روز شدن تجهیزات یگان حفاظت و قلمداد شدن قاچاق ماهی به جرم قضایی از دیگر خواسته هاست.



وی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت شیلات داشت، نگهبانان حریم ثروت های ملی وذخائر دریای خزر بوده که در کاهش صید غیرمجاز نقش مهم دارد.

به گفته پاسندی، حفاظت ثروت های دریای خزر و انفال فقط وظیفه یک تشکیلات اجرایی به نام شیلات نبوده و عزم ملی و استانی و مشارکت ساحل نشینان را می طلبد.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: روحانیت معزز اهل سنت و مسئولین شهرستان به ویزه فرهنگیان در ایجاد این فرهنگ مشارکت ساحل نشینان فعالانه تر عمل کنند.

سرهنگ ابراهیم کیخا فرمانده یگان حفاظت شیلات گلستان گفت: در جدید ترین عملیات این یگان توانست در یک عملیات غافل گیری موفق به کشف و توقیف یک فروند قایق موتوری 115 قوه اسب و یک دستگاه پره به همراه دو کیسه طناب ،60 لیتر بنزین و مقداری ادوات دیگر شدند.

وی اظهار داشت: محل کشف این موارد در کانال منتهی به کومه های شرکت پره عظیم گل بوده است.