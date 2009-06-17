به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اولین کنفرانس ملی مدیریت چاپ صبح روز گذشته (26 خرداد) با حضور خدایار صادقی دبیر این کنفرانس برگزار شد.

صادقی در ابتدای این نشست گفت: اولین کنفرانس مدیریت کیفیت صنعت چاپ به مدت سه روز از 21 تا 23 مرداد ماه سال جاری در تالار اجتماعات شرکت چاپ افست برگزار می‌شود و ما بنا داریم این کنفرانس را به صورت سالانه برگزار کنیم و هر سال به یکی از موضوعات مهم در صنعت چاپ کشور بپردازیم.

وی افزود: پیشنهاد برگزاری کنفرانس ملی مدیریت چاپ در هشتمین جشنواره چاپ مطرح شد و ما تصمیم گرفتیم با دعوت از متخصصان صنعت چاپ، چارچوبهای نظری ارتقای مدیرت کیفیت چاپ را به بحث بگذاریم. دفتر امور چاپ وزارت ارشاد همگام با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه هنر، مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد شماره پنج تهران و شرکت افست آمادگی خود را برای برگزاری این کنفرانس اعلام کردند.

صادقی در ادامه با اشاره به اهداف این کنفرانس تصریح کرد: هدف ما از برگزاری این کنفرانس ارتقای کیفیت محصولات چاپی در کشور است؛ اگر ما نتوانیم کیفیت محصولات چاپی در کشور را افزایش دهیم، در جذب سفارشهای خارجی شکست خواهیم خورد بنابراین با توجه به سرمایه‌گذاری‌های وسیع کشورهای مجاور به ویژه ترکیه و امارات متحده عربی، ضرورت سرمایه گذاری در این زمینه بیش از همیشه احساس می‌شود.

سخنرانی ویدئویی پرفسور برونو برجسته‌ترین متخصص صنعت چاپ جهان

دبیر علمی اولین کنفرانس ملی مدیریت چاپ در ادامه نشست با بیان اینکه برنامه‌های ما در این کنفرانس در دو بخش اصلی و جنبی برگزار می‌شود گفت: 15 سخنرانی علمی و کارشناسی، 9 کلاس آموزشی و 3 کارگاه آموزشی از جمله برنامه‌های بخش اصلی این کنفرانس است که در این بخش استادان و متخصصان صنعت چاپ ایرانی و خارجی (از هند، مصر و آلمان) در طول سه روز برگزاری این کنفرانس به ارائه آخرین دستاورها در حوزه افزایش کیفیت چاپ خواهند پرداخت. همچنین سخنرانی ویدئویی پرفسور برونو از برجسته‌ترین متخصصان صنعت چاپ دنیا در این کنفرانس پخش خواهد شد.

وی در ادامه موضوع این سخنرانی‌ها را به شرح زیر اعلام کرد: استانداردهای کیفیت و لزوم رعایت آنها، رابطه بهره‌وری با کیفیت و مفهوم آن در چاپ، آشنایی با مفهوم کیفیت فرایند تولید محصول چاپی، معرفی استانداردهای بین‌المللی چاپ، استانداردهای مهارتی نیروی انسانی در صنعت چاپ، لزوم توجه به چالشهای پیش رو در تدوین استانداردهای بومی کیفیت، فناوری‌های قابل استفاده در یک چاپخانه و ارتباط هر یک با کیفیت، کیفیت محصول چاپی از دیدگاه مشتری و سفارش‌ها، ارتباط کیفیت با حفظ محیط زیست، روش‌های کاهش خطای انسانی در چاپ و مسئولیت مدیران یک واحد تولید چاپ در ارتباط با کیفیت، کیفیت محصول چاپی از دیدگاه مدیر تولید، استانداردهای محیطی چاپخانه کیفیت مدار، اصول توصیف کیفیت از طراحی تا چاپ، استانداردهای کیفیت در روش چاپ فلسکو و گراور.

تخفیف 50 درصدی برای دانشجویان رشته چاپ

به گفته صادقی ظرفیت کلاسهای آموزشی 15 نفر و کارگاههای آموزشی 10 نفر است که دانشجویان رشته چاپ برای شرکت در این کلاسها 50 درصد تخفیف می‌گیرند و در نهایت پس از گذراندن هر دوره برای هر کدام از شرکت‌کنندگان گواهینامه‌ای مبنی بر گذراندن این دوره‌ها صادر می‌شود.

دبیر اولین کنفرانس ملی مدیرت چاپ همچنین به تشریح برنامه‌های جنبی این کنفرانس پرداخت و عنوان کرد: برگزاری دو نمایشگاه آثار نفیس چاپی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای مورد استفاده برای کنترل کیفیت در چاپ، ارائه بیش از 60 استاندارد معتبر بین‌المللی در حرفه چاپ، برگزاری نمایشگاه کتاب‌های علمی و فنی در موضوعات مختلف صنعت چاپ، معرفی پایان نامه‌های دانشجویی مرتبط با کیفیت چاپ پوسترهای آموزشی درباره کیفیت نیز از جمله برنامه‌های ما در این بخش است.

وی افزود: همچنین فیلمهایی از فعالیت معتبرترین چاپخانه‌های جهان و ایران تهیه کرده‌ایم که در این کنفرانس ضمن پخش آنها به مقایسه وضعیت چاپخانه‌های داخلی و خارجی خواهیم پرداخت.