شکنجه و گزارش های غلط ؛ فجایع دوگانه سیا

به گزارش خبرگزاری مهر پایگاه خبری میدل ایست آنلاین در گزارشی نوشت، با فاش شدن برخی اسناد سری مشخص شده که "ابو زبیده" یکی از مهم ترین نیروهای القاعده، در اثر شکنجه های سیا در گوانتانامو چهار بار در معرض مرگ قرار گرفته است.

ابو زبیده از متهمانی است که بر اساس مصوبه دولت بوش تحت بدترین انواع شکنجه از جمله روش غرق مصنوعی قرار گرفته است.

ابو زبیده در این باره می گوید: پس ازتحمل ماه ها درد و شکنجه بدنی و روحی هیچ توجهی به جراحت هایم نمی کردند، تا جایی که پزشکان اعلام کردند 4 بار در شرف مرگ قرار گرفته ام.

از سوی دیگر گزارش های غلط که توسط منابع مختلف به سیا می رسد، موجب بازداشت، محاکمه و حتی کشته شدن برخی از متهمین بی گناه شده است.

این مظنونان همگی به دست داشتن در عملیات های تروریستی القاعده متهم بوده اند، که بسیاری از آن ها به اتهامات واهی در زندان گوانتانامو بسر می برند.

از جمله این متهمان بی گناه خالد شیخ محمد بوده است که در سال 2007 به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی به زندان گوانتانامو انداخته شد.

گزارش های غلط علاوه بر بازداشت او موجب انجام شکنجه های سنگین ماموران سیا بر وی شد.

خالد شیخ محمد با اشاره بازجویی ماموران سیا، می گوید: هنگامی که سوالی از من پرسیده می شد، چون جوابی نداشتم به دروغ و برای اینکه از شکنجه ها رهایی یابم، داستانی خیالی را برایشان تعریف می کردم.

در اسناد سیا مشخص شده است که خالد شیخ محمد به همین ترتیب و به دروغ به دست داشتن در 31 حمله تروریستی اعتراف کرده است، که هیچکدام صحت نداشته است.

از طرفی "بن ویزنر" از اعضای شورای دفاع از حقوق مدنی آمریکا با اشاره به اسنادی سری که سیا اجازه انتشار آنها ار نمی دهد، اظهار داشت: برخی از اسناد نشان دهنده شکنجه های وحشیانه و بدرفتاری های نابخشودنی ماموران سیا است که در صورت انتشار فاجعه ای دیگر برای این سازمان اطلاعاتی به بار می آورد.