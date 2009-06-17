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۲۷ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۳۸

افزایش تلفات نظامیان آمریکایی در عراق

افزایش تلفات نظامیان آمریکایی در عراق

ارتش آمریکا در بیانیه ای از کشته شدن دو نظامی دیگر خود در عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، در این بیانیه آمده است: یکی از این نظامیان بر اثر انفجار بمب در شهر السماوه در جنوب بغداد و دیگری در عملیات غیر نظامی در استان نینوا واقع در شمال عراق کشته شدند.

ارتش آمریکا در بیانیه دیگر نیز اعلام کرد که بر اثر انفجار بمب در مسیر گشتی نظامیان آمریکایی در منطقه الحسینیه در شمال غرب بغداد یک نظامی آمریکایی و دو غیر نظامی عراقی زخمی شدند.

با کشته شدن این دو نظامی شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا در عراق از زمان حمله به این کشور در سال 2003 تاکنون به چهار هزار و 315 نفر رسیده است.

کد مطلب 897980

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