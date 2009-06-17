تلاش برای توسعه سرویسهای مالی بی سیم در کشورهای درحال توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار جابجایی پول در کشورهای توسعه یافته از طریق سرویسهای بی سیم رایانه های قابل حمل و تلفن همراه دوران درخشانی را پشت سر می گذارد این درحالی است که این خدمات در بازارهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه به دلیل محدودیت بانکداری آنلاین توسعه چندانی نیافته است.

موسسه Usa Cgap که به بررسی استراتژیهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی مشغول است پیش بینی کرد که بازار سرویسهای مالی روی دستگاههای قابل حمل در کشورهای درحال توسعه به خصوص در آفریقا تا سال 2012 از صفر به پنج میلیارد دلار خواهد رسید.

اپراتورهای کشورهای در حال توسعه در حال پیروی از اقدام موسسه "سافاری کام" هستند که در سال 2007 سرویس مالی بی سیم M-Pesa راه اندازی کرد و توانست 5/6 میلیون کاربر را در کنیا جذب خود کند (از هر شش شهروند کنیایی یک شهروند از این شبکه استفاده می کنند).

درحال حاضر در آفریقا از هر پنج نفر تنها یک نفر در بانکهای آنلاین بی سیم حساب دارد. این درحالی است که در این کشورها استفاده از تلفن همراه به سرعت روبه افزایش است به طوری که در سال 2003 در حدود 50 میلیون نفر در آفریقا از تلفن همراه استفاده می کردند که این رقم در سال 2007 به 270 میلیون نفر رسیده است.

براساس گزارش رویترز، حداقل یک میلیارد نفر در کشورهای بازارهای نوظهور وجود دارند که تلفن همراه دارند اما هنوز از حسابهای بانکی بی سیم استفاده نمی کنند.

Usa Cgap پیش بینی می کند که این تعداد تا سال 2012 به 7/1 میلیارد دلار بالغ شود.