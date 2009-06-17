اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی همدان برنامه جامعی را برای سال 88 در نظر گرفته که تهیه و تدوین اطلس صنایع‌دستی از جمله این برنامه‌ها است.

وی با اشاره به اینکه اطلس صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان همدان اطلاعات جامعی را در خصوص وضعیت صنایع‌دستی استان ارائه می‌دهد، اظهار داشت:‌ تهیه و تدوین اطلس صنایع‌دستی منوط به تأمین اعتبار مورد نیاز در این بخش است که هنوز تخصیص نیافته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان همدان ادامه داد:‌ معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی استان برای تعدادی از دستور العمل‌هایی که در سال گذشته به دلیل تعریف نشدن اعتبار مشخص عملی نشد برنامه ریزی کرده است.

بیات با بیان اینکه آموزش مجازی رشته‌های صنایع‌دستی یکی از این برنامه‌ها است، گفت: آموزش مجازی رشته‌های صنایع‌دستی بر روی سایت میراث فرهنگی استان همدان در سال جاری امکان اجرایی شدن به دست می‌آورد.

وی تصریح کرد: همچنین برای مستند نگاری دو رشته سفال و منبت نیز تصمیماتی گرفته شده که در حال حاضر در انتظار تخصیص اعتبار مورد نیاز این طرح هستیم.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه امسال چون سال گذشته استان همدان میزبان کارگاه‌های آموزشی تخصصی صنایع‌دستی خواهد بود، ادامه داد: در سال گذشته کارگاه تخصصی سفال و سرامیک را در همدان برگزار کردیم.

اسدالله بیات خاطرنشان کرد:‌ با برنامه ریزی‌های انجام شده در سال جاری کارگاه تخصصی منبت و چرم را به منظور نگاه تخصصی تر به این دو رشته برپا می‌کنیم .