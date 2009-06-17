حمایت از نیروگاههای تولید پراکنده برق در دستور کار دولت

عباس علی آبادی در گفتگو با مهر گفت: حمایت از تولید پراکنده برق توسط مولدهای مقیاس کوچک به نحوی که بتواننند همزمان به غیر از برق، گرما و سرمای مورد نیاز مصرف کنندگان را تامین کنند در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: این نیروگاهها می توانند راندمان تولید برق و نیز بهره برداری از سوخت را در مجموع افزایش دهند که به دلیل حجم سرمایه گذاری مورد نیاز در مقایسه با نیروگاههای بزرگ، می تواند توسط مردم مورد استقبال قرار گیرد.

وی تصریح کرد: وزارت نیرو برق تولیدی این نیروگاهها را به دلیل تلفات کمتر بخش انتقال و توزیع گزانتر از نیروگاههای بزرگ خریداری می کند.

به گزارش مهر، مولدین مقیاس کوچک یا تولید پراکنده برق آن دسته از ژنراتورهای برق هستند که مستقیما به شبکه توزیع وصل شده و به مصرف کنندگان نهایی نزدیک است. اینگونه مولدها با قدرت از 100 کیلووات تا 25 مگاوات در کشورهای پیشرفته دنیا با اهداف مشخصی در سالهای اخیر توسعه یافته اند.