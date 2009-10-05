تظاهرات مردمی در اعتراض به جنگ/ سفر عمرو موسی به صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تظاهرات گسترده مردمی در شهر الضالع در جنوب یمن در حالی رخ داد، که مخالفان تصاویری از کشته شدگان درگیری های اخیر را با خود حمل می کردند.

اخیرا انتقادات مردمی از دولت "علی عبدالله صالح" رئیس جمهور یمن در زمینه پافشاری بر جنگ در شمال این کشور افزایش یافته است.

در تظاهرات روز گذشته در شهر الضالع که با دخالت پلیس یمن به خشونت گرایید، 5 نفر از مردم معترض زخمی شدند.

از سوی دیگر ساکنان جنوب یمن علاوه بر تداوم درگیری ها در جنوب این کشور، نسبت به تبعیض دولت در برخورد با آنان معترض هستند.

از طرفی در درگیری های میان نیروهای دولتی و گروه الحوثی در شمال یمن، علاوه بر کشته شدن چند تن از این نیروهای این گروه، 16 نفر از آنان دستگیر شده اند.

تاکنون آمار رسمی درباره کشته شدگان درگیری های روز گذشته منتشر نشده است.

6 نفر از نیروهای گروه الحوثی در منطقه الزیلة و 10 نفر دیگر در صعده دستگیر شده اند.

همچنین روز گذشته هیئتی مصری متشکل از "احمد ابوالغیط" وزیر خارجه و "عمر سلیمان" رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور در سفر به صنعا با رئیس جمهور یمن دیدار کردند.

در این دیدار مقامات مصری نامه "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر را علی عبدالله صالح تحویل دادند.

از سوی دیگر "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب فردا سه شنبه در سفر به صنعا با رئیس جمهور یمن دیدار می کند. منابع دیپلماتیک از ایده های عمرو موسی در زمینه تحقق آتش بس در یمن و پایان درگیری ها خبر می دهند.