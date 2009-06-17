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۲۷ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۶

رئیس دانشگاه به مهر خبر داد:

آزمون دکتری در دانشگاه بوعلی همدان فردا برگزار می شود

آزمون دکتری در دانشگاه بوعلی همدان فردا برگزار می شود

رئیس دانشگاه بوعلی همدان از برگزاری آزمون دکتری این دانشگاه در 15 رشته خبر داد.

علی محمد زلفی گل در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری آزمون دکتری در این دانشگاه گفت: روز پنج شنبه 28 خرداد ماه آزمون دکتری در دانشگاه بوعلی همدان برگزار می شود و روز جمعه نیز مصاحبه آزمون دکتری را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: این آزمون در رشته هایی مانند زمین شناسی، زبان و ادبیات عرب، زبان و ادبیات فارسی، اقتصاد، علوم دامی در دو گرایش، باغبانی، خاک شناسی در دو گرایش، مکانیک، عمران، شیمی در پنج گرایش و زیست شناسی برگزار می شود.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان اضافه کرد: متقاضیان این آزمون در 15 رشته 1500 نفر هستند که از این تعداد نزدیک به 50 نفر پذیرش می شوند.

کد مطلب 898070

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