آزمون دکتری در دانشگاه بوعلی همدان فردا برگزار می شود

علی محمد زلفی گل در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری آزمون دکتری در این دانشگاه گفت: روز پنج شنبه 28 خرداد ماه آزمون دکتری در دانشگاه بوعلی همدان برگزار می شود و روز جمعه نیز مصاحبه آزمون دکتری را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: این آزمون در رشته هایی مانند زمین شناسی، زبان و ادبیات عرب، زبان و ادبیات فارسی، اقتصاد، علوم دامی در دو گرایش، باغبانی، خاک شناسی در دو گرایش، مکانیک، عمران، شیمی در پنج گرایش و زیست شناسی برگزار می شود.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان اضافه کرد: متقاضیان این آزمون در 15 رشته 1500 نفر هستند که از این تعداد نزدیک به 50 نفر پذیرش می شوند.