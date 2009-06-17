راه اندازی 15 بازار جدید میوه و تره بار تا پایان تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی اظهار داشت: بازار میوه و تره بار قیطریه در زمینی به مساحت 900 مترمربع با احداث هشت غرفه و به صورت کانکسی در نظر گرفته شده و اقلامی چون تخم مرغ، لبنیات، موادغذایی و فرآورده های گوشتی را عرضه خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با اشاره به اینکه بازار قیطریه با اشتغالزایی 20 نفر به شهروندان آن محدوده خدمت رسانی می کند بیان داشت: این بازار در قیطریه، اتوبان صدر و خیابان قلندری واقع شده است.

صفایی خاطرنشان کرد: هم اکنون 15 بازار جدید در مناطق مختلف تهران نیز در حال آماده سازی است که امیدواریم طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان تابستان به بهره برداری رسد.

وی اظهار داشت: خیابان جماران در منطقه یک، شهرک والفجر در منطقه 6، خیابان برادران فلاح واقع در منطقه 9 ، خیابان زمزم در منطقه 17، خلیج فارس در منطقه 18، دولت آباد در منطقه 20 و... تعدادی از مکان های تعیین شده برای راه اندازی 15 بازار در دست احداث است.