افزایش شمار آوارگان در سومالی به 122 هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، آژانس پناهندگان سازمان ملل ضمن اعلام این مطلب از احزاب آگاه در سومالی خواست تا امنیت شهروندان غیر نظامی را تضمین کند.

هزاران نفر از مردم سومالی از زمان آغاز خشونت ها میان نیروهای دولتی و گروهای مخالف در موگادیشو (پایتخت سومالی) در روز هشتم ماه می از زادگاه خود فرار کردند.

این در حالی است که آژانس پناهندگان سازمان ملل در مود افزایش خشونت ها در سومالی ابراز نگرانی کرد.

همچنین بیمارستان ها در سومالی به علت تضمین امنیت کارمندان خود تعطیل شده است.

درگیریهای اخیر بین حزب اسلامی و جنبش جوانان سومالی در موگادیشو پس از آن آغاز شد که این دو جنبش با یکدیگر در یک شهرک مقابله کردند.

همچنین رئیس جمهوری سومالی که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، گفت: دوست دارم به مردم سومالی و جهان بگویم که سومالی نیازمند حمایت در مقابل یک تهدید خارجی است.

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که اتحادیه اروپا از اعزام نیروهای حافظ صلح به این کشور خودداری کرد.

نبردهای اخیر بین نیروهای هوادار دولت سومالی از یک سو و جنبش جوانان مجاهد و حزب اسلامی از سوی دیگر چهره پایتخت سومالی را کاملا تغییر داده است.