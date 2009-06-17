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۲۷ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۲۵

همایش ملی "ازدواج جوانان روستایی" در رشت برگزار شد

همایش ملی "ازدواج جوانان روستایی" در رشت برگزار شد

رشت - خبرگزاری مهر: همایش ملی "ازدواج جوانان روستایی" صبح چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگارمهر در رشت، مدیر سازمان ملی جوانان استان گیلان در این مراسم بر لزوم فرهنگ سازی ازدواج جوانان در جامعه تاکید کرد و گفت: روز ازدواج جوانان فرصت خوبی برای حرکات تبلیغاتی جهت حساس سازی و توجه به امر ازدواج جوانان است.

حجت الاسلام سعید مهدوی افزود: در اسلام به عنوان یک دین کامل و آینده نگر همواره بر امرازدواج تاکید شده چرا که آرامش و امنیت جامعه اسلامی مستلزم ازدواج جوانان است.

وی با اشاره به اینکه ازدواج در آموزه های دینی جایگاه ویژه ای دارد، اظهار داشت: ازدواج از دیدگاه اسلام یکی از ضرورتهای زندگی است.

این مسئول همچنین ازدواج را عاملی برای استمرار حیات خانواده دانست و گفت: ازدواج موفق بستگی به موفقیت و شرایط خانوادگی افراد دارد که  این امر مهم باید در جامعه  فرهنگسازی شود.

مهدوی در ادامه به اهداف همایش ملی " ازدواج جوانان روستایی" اشاره کرد و افزود: آسیب شناسی ازدواج جوانان روستایی و بررسی راهکارهای تحکیم بنیان خانواده از جمله اهداف این همایش است.

وی بالا رفتن میانگین سن ازدواج جوانان روستایی را از دیگر دلایل برگزاری این همایش اعلام کرد و بیان داشت: این همایش  زمینه حساس‌ سازی مسئولان اجرایی در حوزه ‌های فرهنگی و اجتماعی نسبت به ازدواج جوانان به ویژه در مناطق روستاها فراهم خواهد کرد.

مدیر سازمان ملی جوانان گیلان اعلام کرد: در این همایش 10 محور اشتغال، مهاجرت، تحصیلات، مشاوره و مهارت های زندگی، سن، فرهنگ، باورهای دینی، رسانه ها و فناوری ارتباطات و اطلاعات، اعتیاد و بهداشت بر مقوله ازدواج جوانان روستایی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: این همایش با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشگاه گیلان و سازمان ملی جوانان استان گیلان برگزار می شود.

کد مطلب 898105

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