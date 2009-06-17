ذوالفنون در راه جاده ابریشم

آرش زنگنه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: امسال دانشگاه ایندیانا آمریکا میزبان فستیوال موسیقی "سیتوریت" خواهد بود که به موسیقی اقوام و فرهنگ های جاده ابریشم اختصاص دارد.

این عضو گروه ذوالفنون در ادامه افزود: گروه های حاضر در این جشنواره همگی در حوزه موسیقی کلاسیک کشورشان فعالیت می کنند؛ از ایران نیز استاد جلال ذوالفنون به همراه سهیل ذوالفنون(نوازنده تار) و خود من (نوازنده دف و چغانه) در قالب گروه ذوالفنون به نمایندگی از ایران راهی این جشنواره خواهیم شد.

وی درباره برنامه های این گروه تصریح کرد: تمامی قطعاتی که در این کنسرت اجرا می شود از ساخته های ذوالفنون انتخاب شده است. البته محتوی کارها مانند اکثر آثار این گروه در چند سال اخیر به صورت بداهه پردازی گروهی روی صحنه اجرا می شود؛ فضای این کارها نیز در دستگاه نوا و مایه بیات ترک خواهد بود .