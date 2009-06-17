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۲۷ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

دستگیری و جمع آوری اتباع غیر مجاز افغان در قزوین

دستگیری و جمع آوری اتباع غیر مجاز افغان در قزوین

قزوین - خبرگزار مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 242 تبعه افغانی غیر مجاز در مناطق مختلف استان شناسایی و دستگیر شدند.

حمید رضا خاکباز در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: مأموران انتظامی استان قزوین فقط در دو اقدام جداگانه که  اخیرا انجام شد موفق شدند 112نفر از اتباع بدون مجوز را شناسایی و دستگیر کنند.
 
خاکباز با تشریح اقدامات انجام شده در مناطق مختلف استان برای شناسایی و جمع آوری افاغنه غیر مجاز افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان آبیک هم  در راستای اجرای طرح جمع‌آوری اتباع بدون مجوز در سطح این شهرستان تحقیقات خود را آغاز کردند که پس از انجام تحقیقات گسترده با هماهنگی مقام قضایی در یک اقدام غافلگیرانه  36 نفر از اتباع غیر مجاز افغان  در مناطق مختلف آبیک  شناسایی و دستگیر شدند.
 
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون همچنین مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان البرز در اقدامی مشابه پس از شناسایی محل اختفای اتباع بدون مجوز در سطح این شهرستان، با هماهنگی قضایی از اماکن مورد نظر بازرسی کردند و 76 نفر از اتباع غیرمجاز افغان را دستگیر کردند. 

به گفته معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین با تلاش مأموران کلانتری 13باهنر هم حین گشت‌ زنی در قزوین چهار نفر از افاغنه بدون کارت اقامت، ماموران انتظامی بخش خرمدشت از توابع شهرستان تاکستان نیز33 نفر، مأموران کلانتری 11 شهرستان بوئین زهرا 29 تبعه بدون مجوز افغان، مأموران انتظامی بخش رودبار الموت  14 نفر، مأموران پاسگاه محمدآباد در روستای محمدآباد بوئین زهرا 39 تبعه افغانستان را که اقامت غیرمجاز داشتند، جمع‌آوری و طی هماهنگی به اردوگاه سنگ سفید فریمان انتقال دادند.

وی تصریح کرد: مأموران رودبار شهرستان نیز در روستای کشکدر و گردنه بهرام آباد 11 افغانی بدون مجوز اقامت را شناسایی و دستگیر کردند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان قزوین از کارفرمایان خواست از بکار گیری افراد تبعه خارجی بدون مجوز در استان خودداری کنند.

کد مطلب 898130

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