اولین جشنواره قرآنی مهدهای کودک کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه در این مراسم هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی عملکرد مهد های کودک در خصوص آموزش مفاهیم دینی و ارزشهای اخلاقی عنوان کرد و گفت: این جشنواره با ایجاد انگیزه در مدیران مهدهای کودک به تقویت فعالیتها و آموزشهای مذهبی کمک می کند.
محمد کوهی اظهار داشت: یکی از مهمترین سیاستهای سازمان بهزیستی اعتلای فرهنگ دینی و پیشبرد آموزه های عقیدتی در سطوح مختلف تربیتی در مهدهای کودک است.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: سنین اولیه زندگی کودکان در شکل گیری شخصیت آنان بسیار موثر و تعیین کننده است به طوری که بسیاری از نابهنجاری های دوران بزرگسالی نشات گرفته ازاین دوران است.
در پایان این مراسم به مهد کودک های برتر جوایزی اهداء شد.
نظر شما