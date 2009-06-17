آزمون دوره های تخصصی داروسازی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، 504 داوطلب در این دوره از آزمون دستیاری داروسازی شرکت کرده اند که می توانند یکی از رشته های فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، سم شناسی، داروسازی بالینی، کنترل دارو، بیوتکنولوژی دارویی، داروسازی سنتی، اقتصاد و مدیریت دارو، داروسازی هسته ای و نانو فناوری دارویی را انتخاب کنند.

ظرفیت دوره های دستیاری و دکتری تخصصی داروسازی 176 نفر تعیین شده که در مقایسه با سال گذشته حدود 60 درصد افزایش داشته است. داوطلبان می توانند امروز برای دریافت کارت ورود به جلسه به دانشگاه محل آزمون مراجعه کنند.

بیست و یکمین دوره این آزمون در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی واقع در اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار برگزار می شود.