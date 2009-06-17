غرب با ایران همکاری کند/ تهران در پی ایجاد تنش در منطقه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان ، "محمد البراداعی" با اعلام این مطلب در ادامه گفت : در نهایت هدف تهران آنگونه که من متوجه شدم این است که می خواهد به عنوان یک قدرت منطقه ای شناخته شود.

وی با این ادعا که ایران با تلاش برای بدست آوردن فناوری هسته ای در صدد است تا به این جایگاه برسد افزود: اما این راه رسیدن به آن هدف، قدرت و پرستیژ نیست.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین سیاست های ایران را ناشی از تجریه این کشور از تغییر نظام های سیاسی است که در گذشته آنها را شنیده است.

وی مدعی شد:"احساس من این است که ایران تمایل دارد تا به یک فناوری برای بدست آوردن تسلیحات هسته ای داشته باشد."

وی از کشورهای غربی خواست تا برای از بین بردن این انگیزه و تمایل ایران با این کشور همکاری کنند.

البراعی همچنین افتادن تسلیحات هسته ای به دست تروریستها و گروههای افراطی را بزرگترین تهدید جامعه جهانی دانست.