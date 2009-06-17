حفاظت از زمین و آب تضمین کننده آینده کشور است

به گزارش خبرنگارمهر، محمد‌رضا اسکندری در پیامی به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابانزایی گفت: امروز با بهره‌برداری بیش از حد از طبیعت فرصت بازسازی در اختیار طبیعت قرار نمی‌ گیرد و منابع طبیعی سرزمین در معرض تخریب قرار گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی در این پیام بیان کرد: رعایت بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک و نیز استفاده بهینه از محصولات کشاورزی مانع تخریب محیط زیست می شود.

وی اظهارداشت: اگر سالانه 15 درصد نان به صورت ضایعات از دست برود، معادل ضایعات 1 میلیون تن گندم تولیدی که برای تولید آن به اندازه آب چند برابر سد کرج مصرف شده است، بنابراین ضایعات روی دیگر تخریب منابع آب و خاک است.

اسکندری تصریح کرد: ضایعات کشاورزی حاصل دسترنج صدها هزار خانوار روستایی را از بین می ‌برد، همچنین با کاهش مصرف آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق می توان به تجدید منابع زیرزمینی کمک کرد.

در مراسم روز جهانی مقابله با پدیده بیابانزایی محمد‌رضا جهانسوز معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: برای جلوگیری از تخریب زمینهای شیبدار سال گذشته 17 هزار هکتار از اراضی شیبدار زیر کشت درختان میوه قرار گرفت که علاوه بر جلوگیری از تخریب خاک در حفظ آب موثر است.

وی گفت: در مناطقی که بیش از 350 میلی متر در سال بارندگی دارد درعرصه‌ های شیبدار به جای کاشت محصولات زراعی به کاشت درخت و گیاهان دارویی و علوفه چند ساله اختصاص می ‌یابد.

جهانسوز با بیان اینکه اکیپهای مشترک سازمان جنگلها و معاونت زراعت در حال شناسایی عرصه‌های شیبدار برای احداث باغ در کشورهستند افزود: بر اساس پیش‌ بینی در برنامه پنجم یک میلیون هکتار از عرصه‌ های کشور درختکاری می ‌شود، همچنین 900 هزار هکتار زیرکشت علوفه چند ساله و 120 هزار هکتار زیر کشت گیاهان علوفه‌ ای قرار می گیرد تا به این روش از تخریب خاک و هدرروی آب جلوگیری به عمل آید.