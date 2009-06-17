دسترسی آسان همه شهروندان به برنامه های اوقات فراغت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوریان با اشاره به برگزاری دومین جشنواره اوقات فراغت تهران از 30 خرداد تا هفتم تیرماه در بوستان گفتگو گفت: دومین جشنواره فرهنگی اوقات فراغت تهران در تداوم جشنواره اوقات فراغت سال گذشته در فضای نمایشگاهی 4 هزار متر مربع و در سر فصلهای فرهنگی ، اجتماعی ، هنری ، علمی ، آموزشی ، رفاهی ، گردشگری و ورزشی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه مقدورات شهرداری را در حوزه اوقات فراغت به نمایش می گذارد افزود: سراهای محله ، مجموعه های ورزشی ، کتابخانه ها، زمینهای چمن مصنوعی، مراکز نمایشی، مراکز سینمایی ، خانه های اسباب بازی و سلامت ، مراکز کارآفرینی و مهارت آموزشی، مجموعه های ورزشی ویژه بانوان و همچنین مراکز متعلق به سازمان فرهنگی هنری مانند فرهنگسراها، گالری ها، کتابخانه ها، خانه های فرهنگ و غیره از جمله ظرفیت هایی است که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود .

نوریان با اشاره به این که در دو بخش دیگر از این نمایشگاه موسسات دولتی و خصوصی امکانات خود در زمینه اوقات فراغت را به نمایش خواهند گذاشت، خاطر نشان کرد: تولید کنندگان در بخشهای مربوط به اوقات فراغت، آموزشگاهها و موسسات علمی، مجتمعهای رفاهی گردشگری و تفریحی، کارگاههای نحوه گذران اوقات فراغت در این بخشها وجود دارد و همچنین نشست های موضوعی، مسابقات ورزشی ، بازیهای رایانه ای، اجرای موسیقی های آئینی، تئاتر خیابانی، ایستگاههای شادی کودکان ، جنگ های شبانه و... نیز در طول برگزاری این نمایشگاه اجرا می شود .

نوریان، بخشهای کودک ، نوجوان ، جوان ، بانوان ، سالمندان را از بخشهای دیگر این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: در این نمایشگاه فوق برنامه هایی مانند کتاب و کتابخوانی ، قهوه خانه های سنتی و نقالی، صنایع دستی، ارائه خدمات در حوزه ای سلامت نیز برپا می شود.

به گفته معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سازمانهای وابسته به شهرداری مانند سازمان پارکها و فضای سبز، سازمان زیباسازی، سازمان فرهنگی هنری ، موسسه همشهری، اداره کل بانوان و بسیج شهرداری نیز در این جشنواره مشارکت فعال خواهند داشت.

نوریان تصریح کرد: تا فرارسیدن ماه مبارک رمضان ، 9 جنگ شبانه با حضور هنرمندان ، اجرای میان برنامه های سرگرم کننده ، طنز، مسابقات و موضوعات شهری، تجلیل از نخبگان علمی و برترینهای المپیادها، ایستگاههای شادی برای کودکان و همچنین نورافشانی در شبهای برپایی این نمایشگاه اجرا می شود.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان اینکه در جشنواره اوقات فراغت سال گذشته که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد ، روزانه 30 هزار نفر شرکت می کردند و با توجه به فضای محدود نمایشگاه امکان بازدید بیشتر وجود نداشت ، افزود: نمایشگاه امسال در 10 هزار متر مربع برگزار می شود که نسبت به سال گذشته سه هزار متر مربع افزایش فضا داشته است و در مجموع برنامه ها و همچنین ظرفیت برگزاری برنامه های امسال نسبت به سال گذشته دو برابر شده است .

وی خاطر نشان کرد: تدوین کتابچه هایی که در آن الگوهای نحوه گذران اوقات فراغت منتشر شده است مانند مطالعه کتاب و نشریات، تماشای فیلم در تلویزیون، سینما و...، بازیهای جسمی و فکری، استفاده از امکانات گردشگری و ورزشی، نمایشگاههای هنری، چگونگی تفریح و... در کنار برگزاری نشستهای تخصصی با حضور کارشناسان از محاسن برنامه های امسال است .

به گفته نوریان مناطق 22 گانه شهرداری ،امسال بخش های مجزایی را در اختیار دارند که فعالیتهای مهم خود را در عرصه اوقات فراغت عرضه کنند و به شهروندان دربخش اوقات فراغت در محلات و نواحی خود اطلاع رسانی کنند .

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به تفاوت برنامه های امسال نسبت به سال گذشته گفت: افزایش گنجایش نمایشگاه، حضور پر رنگ تر و گسترده تر سازمانها و نهادها در برپایی این نمایشگاه از تفاوتهای آن با سال گذشته است.

نوریان افزود: در این نمایشگاه اطلاع رسانی دقیق مراکز فراغتی در شهر تهران برای تسهیل دسترسی شهروندان انجام می شود و همچنین الگوی صحیح مصرف در بخش های مختلف معرفی می شود .

وی خاطر نشان کرد: اطلاع رسانی از مراکز و خانه های کارآفرینی، برگزاری مسابقات و جشنواره ها، طرح کسب و کار برتر دانش آموزشی، برگزاری مسابقات و جشنواره ها، برگزاری مسابقه کارآفرینی دانش آموزی، اردوهای کارآفرینی، بازدید از مراکز کارآفرینی مناطق و شهرکهای صنعتی اطراف تهران و مراکز علمی از دیگر برنامه های اوقات فراغت امسال است .

معاون شهردار تهران با بیان این که در نمایشگاه امسال 45 درصد از فضا و برنامه ها متعلق به شهرداری، 25 درصد در اختیار موسسات دولتی و 30 درصد مربوط به تشکلهای غیر دولتی است ، گفت : در طول برگزاری نمایشگاه، تاکید ویژه ای بر برنامه های کودکان شده است و در ایستگاه های شادی ، بازیهای کودکانه ، نمایش خلاق ، برنامه قرآن بخوانید و به آن عمل کنید، قصه گویی و... در کنار جنگ کودک که در آن از برنامه سازان مطرح ویژه کودکان در صدا و سیما حضور دارند و همچنین اجرای نمایشهای موزیکال با موضوعات آموزشی با تاکید بر شهروند و مدیریت شهری اجرا می شود.

نوریان با اشاره به اینکه همه مناطق تهران امسال یک بخش ویژه در برگزاری برنامه های اوقات فراغت دارند افزود: در منطقه یک بخش نجوم و رصد شبانه، منطقه دو ورزشهای فردی و گروهی، منطقه 3 گل و گیاه و فضای سبز، منطقه 4 اختراع، ابتکارو آزمایشهای علمی، منطقه 5 قرآن و معارف اسلامی، منطقه 6 بازی های فکری ، منطقه 7 کارآفرینی و اشتغال ، منطقه 8 بهداشت فردی و گروهی ، منطقه 9 کارآفرینی ، منطقه 10 حیات وحش ، منطقه 11 بازی های سنتی ، منطقه 12 گردشگری ، برپا می شود .

وی افزود: در منطقه 13 بخش اهل بیت و طهارت، منطقه 14 تاریخ، منطقه 15 پارک آبی و آکواریوم، منطقه 16 ورزشهای گروهی و انفرادی، منطقه 17 دفاع مقدس، منطقه 18 هنرهای تجسمی، منطقه 19 بازیهای رایانه ای، منطقه 20 هنرهای نمایشی، منطقه 21 حیات وحش و منطقه 22 نیز اهل بیت عصمت و طهارت را برگزار می کنند.

به گفته نوریان، ارائه الگوی فرهنگی اوقات فراغت، معرفی ظرفیتها، تقویت روحیه و شکوفایی استعدادها، تقویت هنجارهای ارزشی، کاهش تنشهای اجتماعی، تقویت فن بیان، تعامل خانوادگی و افزایش مشارکت داوطلبانه اجتماعی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.