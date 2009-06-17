کسری آب کارخانه تولید کنسانتره مس تکنار تأمین شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید مرتضی مجتبی زاده ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری، سال اصلاح الگوی مصرف نام گرفته است با طراحی و احداث دو استخر بازیافت آب، علاوه بر صرفه جویی در هزینه های تولید، مشکل تأمین کسری آب مورد نیاز کارخانه تغلیظ مس تکنار به کلی برطرف شد.

مدیرعامل شرکت مجتمع معادن مس تکنار تصریح کرد: این استخرها در مجاورت کارخانه احداث شده و هر کدام به حجم 450 مترمکعب، قابلیت ذخیره و بازیافت آب را دارا هستند.

وی وجود آب را از ضروری ترین عوامل حیات کارخانه فلوتاسیون ذکر کرد و افزود: این استخرها توسط متخصصان و کادر فنی شرکت طراحی و با هزینه تقریبی 100 میلیون ریال احداث شده است.

مجتبی زاده، اجرای این طرح را در راستای افزایش ظرفیت تولید هشتمین کارخانه فرآوری کانی های مس و فلزات همراه کشور مثبت ارزیابی کرد و گفت: با اجرای این طرح 80 درصد آب مورد نیاز کارخانه از طریق بازیافت آب مصرفی و مابقی نیز از طریق قنات کلاته قلی تأمین می شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر چگونگی تأمین آب کارخانه طی دو سه سال گذشته افزود: پیش از این ما مجبور بودیم بخشی از آب مصرفی کارخانه را از طریق پمپاژ آب از قنات کلاته قلی واقع در چهار کیلومتری کارخانه، بخشی را از طریق حمل تانکری آب از یک حلقه چاه کشاورزی واقع در شهر انابد واقع در 12 کیلومتری و بخشی دیگر را از طریق پمپاژ آب موجود در تونلها و چاه های معادن قدیمی مس تکنار تأمین کنیم که بسیار زمان بر بود و هزینه مازادی را به شرکت تحمیل می کرد.

مجتبی زاده اجرای این طرح را از لحاظ زیست محیطی نیز حائز اهمیت دانست و گفت: آب بازیافتی از این استخرها که روزانه حدود 160 مترمکعب است، دارای مقادیر زیادی آهک و مواد شیمیایی است که همین مواد از جمله اقلام مورد نیاز کارخانه فلوتاسیون بوده و با برگشت آنها به عملیات تغلیظ، مصرف آهک و مواد شیمیایی کارخانه تا حد قابل توجهی کاهش یافته است.

وی با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از منابع آب در کشور به ویژه در بخش صنعت و معدن افزود: همانطور که می دانیم، کشور ما از نظر ذخایر آب غنی نیست بنابراین با اجرای چنین طرح های سودمندی در عرصه مدیریت منابع، می توان به افزایش بهره وری، ارتقاء تولید و سودآوری کارخانه کمک شایان توجهی کرد.

مدیرعامل مجتمع معادن مس تکنار افزود: اجرای این طرح علاوه بر منافع مذکور، از توقف خط تولید ناشی از کمبود آب نیز جلوگیری کرده است.

معادن غنی مس تکنار به وسعت 30 کیلومتر مربع، در 31 کیلومتری شمال باختری شهرستان بردسکن واقع شده و فقط محدوده معدنی تک سوم آن حدود 60 هکتار مساحت دارد و در حال حاضر کارخانه فلوتاسیون این شرکت با ظرفیت 100 تن سنگ ورودی در روز، روزانه 5/2 تا 3 تن کنسانتره مس با عیار میانگین 18 درصد تولید می کند.

این کارخانه اولین واحد فرآوری کانی های مس و فلزات همراه بخش خصوصی در شرق کشور بوده که توسط مهندسان و معدنکاران توانمند کشورمان در شهریور سال 85 راه اندازی شده است.