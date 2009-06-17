افزایش15 درصدی هزینه حج تمتع/ امکان سفر دختران محصل به عمره وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی خاکسار قهرودی در نشست خبری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مورد ثبت نامهای جدید حج تمتع و عمره گفت: هم اکنون در حال برنامه ریزی و تشکیل جلساتی برای ثبت نام جدید زائران حج تمتع و عمره هستیم و در تلاشیم که در سال 88 این امر صورت گیرد.

وی در مورد پیشگیری از آنفلوآنزای خوکی در بین زائران ایرانی اعزامی به حج تمتع و عمره نیز افزود: در این خصوص مسئولین رسمی کشور موردی را به ما گزارش نکرده اند تا وارد مرحله پیشگیری شویم بنابراین شرایط عادی خود را پیش می گیریم.

رئیس سازمان حج در مورد هزینه های حج امسال نیز گفت: به طور واقعی هزینه های حج امسال نسبت به سال گذشته 25 درصد رشد داشت که البته با کاهش هزینه های جاری سازمان توانستیم 10 درصد آن را کاهش دهیم و در مجموع هزینه حج امسال 15 درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: عمده هزینه حج مربوط به مسکن زائران می شود به طوری که در سال گذشته 45 درصد هزینه مسکن در مکه رشد داشت که امسال نیز علاوه بر آن، هزینه مسکن از افزایش 61 درصدی برخوردار است اما در مدینه فقط با 3.5 درصد افزایش هزینه مسکن روبرو هستیم.



قهرودی به استاندارد سازی ساک و چمدان زائران اعزامی به حج امسال اشاره کرد و گفت: در سال جاری به منظور جلوگیری از افزایش بار زائران ساک سه عددی استاندارد را برای زائران طراحی و تولید کرده ایم تا این امر موجب کاهش خرید و هزینه پروازها شود. البته نیمی از هزینه ساک را به جای زائر، سازمان حج پرداخت می کند.

وی به کمترین و بیشترین قیمت حج امسال اشاره کرد و اظهار داشت: دو میلیون و 290 هزار تومان کمترین قیمت حج و سه میلیون و 700 هزار تومان بالاترین قیمت حج امسال است.

رئیس سازمان حج و زیارت در مورد زائرانی که به جرم حمل مواد مخدردر عربستان دستگیر شده اند، گفت: تاکنون بیش از 100 زائر به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر شده اند که حمل مواد در این افراد جنبه مصرف دارویی و شخصی داشته و برای کاسبی نبوده است که با رایزنی ها و مکاتباتی که با مسئولین سعودی انجام دادیم حدود 30 نفر آنها آزاد شده اند اما مابقی در حال حاضر در زندان هستند.

قهرودی افزود: در حال حاضر با نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدراقداماتی صورت گرفته تا شیوه کشف مواد در ایران بهتر از قبل انجام شود و همچنین قانونا باید بتوانیم مجوزی داشته باشیم تا اگر فردی مواد مخدر همراهش بود مانع اعزام وی شویم که در حال حاضر به دنبال این امر هستیم.

وی در خصوص کاهش سفر عمره گفت: کاهش مدت دو روز از سفر عمره خیلی در کاهش هزینه های آن تاثیری ندارد و فقط در مورد هتل و تغذیه زائران تا حدودی قیمت کاهش پیدا می کند.

رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص مشکلات اعزام زائران کمتر از 45 سال به حج تمتع و عمره گفت: تصمیم جدید مسئولان سعودی منجر به این شده که کاروانهای دانش آموزی و دانشجویی ایرانی که فقط شامل دختران شود و به صورت انبوه است امکان سفرشان فراهم نیست اما این به این معنی نیست که زنان تنهای زیر45 سال نمی توانند به عمره بروند و از این بابت نگرانی برای کاروانهای عمره و تمتع عادی وجود ندارد.

قهرودی همچنین در مورد سفرهای هوایی زائران به عتبات نیز گفت: طرف عراقی قیمتی را برای سفرهای هوایی تقاضا کرده که با استدلال ما منطقی نیست به همین دلیل یکی از مواردی که منجر به طولانی شدن توافقات با طرف عراقی شده است مسئله قیمت است و تا این مشکل حل نشود در اعزام هوایی دچار نوسان هستیم.

وی تاکید کرد: سازمان حج به سهم خود از حقوق زائران دفاع می کند و چنانچه بخشهایی که در این زمینه مسئولیت دارند تصمیمی گرفتند ما نیز آن را اجرا می کنیم. البته از مسئولین بخشهای دیگر خواهش می کنیم که در مذاکرات منطقی باشند و توافقات بین المللی متناسب با توانمندی و منافع ملی دو طرف تنظیم شود.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: از تاریخ 22 بهمن ماه سال گذشته تا 26 خرداد امسال 413 پرواز هوایی به عتبات انجام شده به طوری که 72 هزار نفر از استانهای مختلف به عراق رفته اند که از این تعداد تنها 60 ایرانی دارای تاخیرهای آزاردهنده بوده اند که بخشی از آن نیز به دلیل شرایط آب و هوایی عراق صورت گرفته است.