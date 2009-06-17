50 درصد نانوایی های بیرجند استیجاری است

حسین بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، بهشتی لزوم تعریف و طراحی فضا برای احداث نانوایی را در محدوده‌های جدید شهر همگام با ساخت و ساز واحدهای مسکونی ضروری دانست و تصریح کرد: به شهرداری بیرجند پیشنهاد شده است که در فضاها و پارک ‌هایی که به صورت ایده‌ آل طراحی می‌ شود در گوشه‌ ای از آن اقدام به ساخت مکان‌هایی برای نانوایی نیز شود.

وی میزان گندم مصرفی سالانه استان را برای نانوایی‌ها حدود 100 هزار تن اعلام کرد و گفت: چنانچه شرایط خوشبینانه ‌ای را برای تحویل گندم در استان و از منابع داخلی متصور بود باید در حدود 50 هزار تن گندم از سایر مبادی وارد استان شود.

بهشتی ادامه داد: استان در بخش ذخیره‌ سازی گندم شرایط قابل قبولی دارد و در حال حاضر توان ذخیره‌ سازی گندم در بخش دولتی 35 هزار تن و در بخش غیردولتی 60 هزار تن است.

به گفته این مسئول در مجموع معادل گندم مصرفی یکسال توان ذخیره‌ سازی گندم در خراسان جنوبی وجود دارد و این در حالی است که در کشور با کمبود فضایی معادل چهار میلیون تن مواجه هستیم.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج خراسان جنوبی با بیان اینکه استان دارای سه کارخانه آردسازی با توان تولید 259 هزار تن آرد در سال است، افزود: معدل عملکرد کارخانجات آردسازی در استان کمتر از 40 درصد است و این نشان می‌دهد که کارخانجات زیر ظرفیت کار می‌ کنند و اخیرا در یکی از کارخانجات آردسازی اقدام به واردات گندم و تبدیل به آرد و صادرات آن شده است که می ‌تواند سرمنشأ تکمیل ظرفیت خالی و الگوگیری برای دو واحد دیگر باشد.

بهشتی گفت: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی حداکثر سرانه آرد مصرفی در کشور ماهانه 10 کیلوگرم است که این عدد برای استان خراسان جنوبی در سال گذشته معادل 10 کیلو و 450 گرم بوده است و این نشان می‌دهد که در استان با پیش ‌بینی جمعیت 650 هزار نفری حدود 4 هزار تن آرد اضافه مصرف شده که قیمت تمام شده آن 16 میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه سرانه مصرف بستگی به قدرت خرید مردم دارد، افزود: تعداد نانوایی‌ ها در شهر بیرجند متناسب با پراکنش جمعیت چیدمان یافته است که در حال حاضر حدود 140 واحد نانوایی فعال در سطح بیرجند موجود است که بر اساس نرم جمعیت کشوری 25 واحد آن بیش از نیاز مردم است.