کارت اشتغال اتباع افغان در گلستان صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر ممشلو ظهر چهارشنبه در کمیته اشتغال این سازمان افزود: این کارت برای اتباع افغان ذکور بالای 18 سال و در صورت واجد شرایط بودن صادر می شود.

وی اظهار داشت: همچنین این کارت برای کسانی صادر می شود که در طرح آمایش سه و چهار شرکت کرده باشند و متقاضیان می توانند به اداره کار و امور اجتماعی گنبد و گرگان مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان در این زمینه گفت: در مرحله چهارم، برای حدود 14 هزار و 500 تبعه خارجی کارت آمایش صادر شد.

مرتضی فندرسکی اظهار داشت: این کارت دارای شش ماه اعتبار بوده و به افرادی ارائه می شود که دارای پاسپورت باشند و تبعه خارجی که این کارت را نداشته باشد نیروی انتظامی با وی برخورد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: فندرسکی بیان داشت: بیشترین اتباع خارجی که در استان به سر می برند از کشور افغانستان بوده و این استان از نظر میزان افراد مشکوک التبعه دومین استان کشور به شمار می آید.

مدیرکل دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان یادآور شد: تردد و اقامت اتباع افغان به جز شهرهای گرگان و گنبد در سایر شهرستانهای استان ممنوع بوده و با آنها برخورد می شود.

