آمادگی ناوگان حمل و نقل شهری برای حضور شهروندان در نماز جمعه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری آمده است: نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت مقام معظم رهبری و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان در دانشگاه تهران اقامه می شود.

بر اساس این اطلاعیه ناوگان حمل و نقل عمومی در سه بخش مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی آماده ارائه خدمات ویژه به نمازگزاران جهت رفت و برگشت به محل دانشگاه تهران است.

در این اطلاعیه آمده است: سازمان تاکسیرانی تهران علاوه بر ارائه خدمات روزانه در محدوده منتهی به دانشگاه تهران با بیش از 50 دستگاه ون به نمازگزاران تهرانی سرویس رایگان ارائه می کند.

شرکت مترو تهران نیز با توجه به بهره برداری از ایستگاه میدان انقلاب اسلامی ضمن اعزام قطارهای فوق العاده به مقصد این ایستگاه برای سهولت تردد شهروندان، سرفاصله قطارهای خطوط 1 و 2 مترو را به 5 دقیقه کاهش خواهد داد.

بر اساس این گزارش مسافران خطوط 1 و 2 مترو می توانند با تعویض خط در ایستگاه های دروازه دولت و دروازه شمیران از خط 4 مترو برای رفتن به میدان انقلاب اسلامی استفاده کنند.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم به منظور انتقال نمازگزاران تمام توان پرسنلی و امکانات ناوگان تحت مدیریت خود را جهت خدمت‌رسانی به نماز‌گزاران مهیا کرده و از اولین ساعات بامداد جمعه آماده اعزام شهروندان به دانشگاه تهران است.

مبادی سرویس دهی اتوبوسهای این شرکت علاوه بر مساجد و محلهای پیش بینی شده قبلی، شامل میدانهای آزادی، هفت تیر، صادقیه ، جمهوری اسلامی، ونک، دولت آباد، شهر ری، رسالت و تجریش و نیز شهرک ولی عصر (عج) است.

در پایان مراسم پر شکوه نماز جمعه ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی نسبت به انتقال نمازگزاران به مبادی اولیه اقدام می شود.