یک قدم از حریفان جلوتر هستیم/ تیم یکدست و منسجمی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمایلی کهن روز چهارشنبه ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در حالی که اکثر تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر حتی تیم های مطرحی همچون استقلال و پرسپولیس، هنوز تمرینات خود را شروع نکره اند و یا شمار بازیکنان حاضر در تمریناتشان از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند، تیم فوتبال سایپا با حضور بیش از 20 بازیکن خود تمرینات خود در دو نوبت صبح و بعد ازظهر را آغاز کرده تا از حریفان خود یک قدم جلوتر باشد.

مایلی کهن اضافه کرد: با وجودی که تقریبا یک ماه تا آغاز فصل آتی لیگ برتر فرصت باقی است، برنامه ریزی های ویژه ای برای آماده سازی هر چه بهتر نارنجی پوشان و ریکاوری آنها قبل از شروع دیدارهای لیگ در نظر گرفته ایم که با همراهی غلامرضا باغ آبادی و نادر فریاد شیران، مربیان این تیم، به صورت تدریجی اجرا خواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا خاطر نشان کرد: سایپا، تیم یک دست و منسجمی را تشکیل داده و با بکارگیری بازیکنان با انگیزه و پرتوان به کسب عنوان مناسب در لیگ سال جاری می اندیشد.