انتقاد یک کارشناس امنیتی از سیاست ضد تروریستی انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری محیط، مایکل کلارک مدیر انستیتوی سلطنتی پژوهش های دفاعی - امنیتی در لندن اظهار داشت: احتمال حملات تروریستی زندانیان پس از خروج آنان از زندان به انگلیس و دیگر کشورهای جهان وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به کسانی که در انگلیس به اتهامات تروریستی در زندان بوده اند، اضافه کرد: ممکن است آنها در آینده نزدیک نقشه ای برای انجام حملات نداشته باشند، اما حتی نسل های بعدی آنها نیز استعداد بالقوه انجام این حملات را دارند.

مایکل کلارک با هشدار درباره پرورش نسل جدیدی از تروریست ها، اظهار داشت: هم اکنون بسیاری از گزارش های مستند حاکی از آن است که افراط گرایی بطور فزاینده ای در حال رشد در بین جوانان است.

از سوی دیگر، وی عدم وقوع حملات تروریستی در انگلیس از 7 جولای 2007 تاکنون را به مثابه موفقیت دستگاه های امنیتی انگلیس می داند و از آن به عنوان "عصر طلایی مبارزه با تروریسم" در این کشور یاد می کند.