افتتاح 38 پروژه انتقال و فوق توزیع برق زنجان تا پایان سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ناصر اسکندری بعد از ظهر سه شنبه در جمع مدیران استان افزود: احداث ایستگاه های 63.20کیلوولت مرکز شهر زنجان، زرین رود، چورزق، جنوب ابهر، دانسفهان، لیا جدید، بکندی همچنین خطوط 63 کیلوولت ایستگاه 230 تاکستان - دانسفهان، رازی - تی آف بکندی، ایستگاه مینودر - باورس و نصب بانکهای خازنی، افزایش ترانس و ... از جمله این طرح ها هستند.

وی ادامه داد: در سال جاری بیش از 70 میلیارد تومان در حوزه انتقال و فوق توزیع سرمایه گذاری خواهد شد که شاخصترین مورد هزینه کرد آن در پست 400 کیلووات ایجرود و قیدار و پست 230 کیلووات دندی است که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

اسکندری گفت: در دولت 214 میلیارد تومان یعنی بیش از دو برابر اعتبارات شرکتهای برق منطقه‌ ای از ابتدای تاسیس تا پیش از آغاز به کار دولت فعلی در صنعت برق هزینه شده است.