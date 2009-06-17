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۲۷ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۰۳

در نامه ای به وزیر علوم/

رئیس دانشگاه شیراز استعفای خود را پس گرفت

رئیس دانشگاه شیراز استعفای خود را پس گرفت

رئیس دانشگاه شیراز گفت: به دنبال درخواست دانشجویان از جمله دانشجویانی که در برخی تجمعات به عنوان معترض حضور داشتند در نامه ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از استعفای خود انصراف دادم.

محمد هادی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به احترام نظر شورای دانشگاه و بسیاری از همکاران و اساتیدی که مراجعه داشتند تصمیم گرفتم از استعفا انصراف دهم.

وی افزود: همچنین به دنبال درخواست دانشجویان از جمله دانشجویانی که در برخی تجمعات به عنوان معترض حضور داشتند و برای جلوگیری از سوء استفاده بیگانگان و دشمنان از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستم درخواست استعفا را کن لم یکن تلقی کند.

رئیس دانشگاه شیراز گفت: دانشجویان و دانشگاهیان از بنده خواسته اند برای پیگیری مطالبات آنها شخصا در دانشگاه حضور داشته باشم.

به گزارش مهر، رئیس دانشگاه شیراز روز گذشته در گفتگو با مهر از کناره گیری خود خبر داده بود.

کد مطلب 898333

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