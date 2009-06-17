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۲۷ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۴۷

حاشیه های دیدار تیم های فوتبال ایران - کره جنوبی

صعود زودهنگام تیم ملی فوتبال کره جنوبی به جام جهانی باعث شده بود تماشاگران کره ای ورزشگاه جام جهانی را پر نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در مکرحله مقدماتی جام جهانی از ساعت 15:30 دقیقه چهارشنبه در ورزشگاه جام جهانی سئول آغاز شده است.

* صعود تیم ملی فوتبال کره جنوبی به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی باعث شده بود ورزشگاه محل برگزاری این دیدار پر از تماشاگر نشود.

* وحید هاشمیان مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان که در اکثر دیدارهای گذشته در ترکیب ثابت قرار داشت در این بازی نیمکت نشین بود.

* علی کریمی بازیکن تکنیکی تیم ملی فوتبال کشورمان در این بازی مورد توجه ویژه کره ای ها بود و دوربین های تلویزیونی بارها چهره وی را به تصور کشیدند.

کد مطلب 898390

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