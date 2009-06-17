حاشیه های دیدار تیم های فوتبال ایران - کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در مکرحله مقدماتی جام جهانی از ساعت 15:30 دقیقه چهارشنبه در ورزشگاه جام جهانی سئول آغاز شده است.

* صعود تیم ملی فوتبال کره جنوبی به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی باعث شده بود ورزشگاه محل برگزاری این دیدار پر از تماشاگر نشود.

* وحید هاشمیان مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان که در اکثر دیدارهای گذشته در ترکیب ثابت قرار داشت در این بازی نیمکت نشین بود.

* علی کریمی بازیکن تکنیکی تیم ملی فوتبال کشورمان در این بازی مورد توجه ویژه کره ای ها بود و دوربین های تلویزیونی بارها چهره وی را به تصور کشیدند.