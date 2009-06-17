توجه به بخش کشاورزی حل کننده مشکل بیکاری در لرستان است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید رضا دهناد ظهر چهارشنبه در همایش فرهنگ و مدیریت جهادی و تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی لرستان اظهار داشت: امروزه در کشور تولیدکنندگان دربخش کشاورزی فعل دانایی و توانایی را صرف کرده و به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند.

وی با بیان اینکه شان جهاد، شان انقلاب است و همواره به اهمیت آن تاکید شده است، عنوان کرد: بخش کشاورزی بخش مهمی است که حضور صدها کارشناس برجسته و اقدامات مثبتی که انجام شده است پیشرفت های زیادی دراین بخش رخ داده است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به وضعیت شاخصهای کشاورزی در این استان، یادآور شد: براساس نمودارها و آمارها همه شاخص ها در این بخش باتوجه به فعالیتهای خوبی که در دولت نهم صورت گرفته روبه رشد است.

دهناد ادامه داد: بخش عمده ای از اشتغال در استان لرستان می تواند با توسعه بخش کشاورزی ایجاد شود همچنین در صورت توجه ویژه به این بخش و رفع موانع می توانیم با گسترش مجموعه بخش های مرتبط با کشاورزی وضعیت اقتصادی لرستان را بهبود بخشیم.

وی با اشاره به تصویب طرح هایی برای توسعه کشاورزی و صنایع مرتبط با آن در لرستان، ابراز امیدواری کرد: بخش کشاورزی در آینده ای نزدیک درمانگر بخش عمده ای از مشکلات لرستان باشد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات دور دهم ریاست جمهوری، با تاکید بر اینکه این دوره از انتخابات کاملا متفاوت بود، خاطر نشان کرد: مردم به نظام، گفتمان انقلاب و بیانات و آرمانهای امام رای دادند.