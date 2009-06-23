تریاک و مشتقات آن بیشترین آسیب را به بدن انسان وارد می کند

یک فیزیولوژیست در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب تاکید کرد : تاثیرات ظاهری که مصرف تریاک و مشتقات آن مانند هروئین بر بدن فرد مصرف کننده می گذارد تیرگی پوست، زردی دندان و ... است که با این مشخصه ها براحتی میتوان افرادی را که به این مواد معتاد هستند را شناسایی کرد.

دکتر مسعود حاج رسولی با اشاره به تاثیرات درونی این مواد بر بدن افراد گفت : این تاثیرات علاوه بر آثار زیانباری است که این ماده مخدر پرمصرف در کشور بر اندام و احشا درونی فرد بر جا می گذارد.

این در حالی است که مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر کشور پیش از این در گفتگو با مهر اعلام کرده بود؛ در کشور ما 34 درصد از معتادان تریاک، 26.7 درصد کراک، 4 درصد شیشه، 2 درصد حشیش، 5 درصد شیره تریاک و سوخته، 1.2 درصد داروهای اعتیاد آور موجود در بازار مانند استامینوفن کدئین و ترامادول و بقیه نیز موادی دیگر مانند هروئین مصرف می کنند.

بنابر آمار رسمی اعلام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر بالغ بر 65 درصد از معتادان کشور ما به تریاک و دیگر مشتقات آن مانند هروئین، سوخته تریاک و شیره اعتیاد دارند.

این پژوهشگر عرصه مبارزه با مواد مخدر همچنین با اشاره به تاثیرات مواد مخدر شیمیایی مانند کراک و شیشه گفت : این مواد تا مدتها بر بدن فرد معتاد اثر نمی گذارند و ممکن است فردی بعد از مدت زیادی مصرف هم هیچ علامت خاصی در ظاهر خود مبنی بر اعتیاد به این مواد نداشته باشد.

حاج رسولی تاکید کرد : مواد مخدر شیمیایی اما به یکباره تاثیرات تخریبی و خطرناک خود را بر بدن فرد مصرف کننده نشان می دهد، به عنوان مثال بدن فردی که کراک مصرف می کند به یکباره و بدون اینکه ظاهرش نشان بدهد تخریب می شود.

این فیزیولوژیست افزود : علاوه بر این مواد مخدر شیمایی برخلاف مواد مخدر طبیعی توهم زا هم هستند.